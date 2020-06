Smartfony stworzone z myślą o mobilnych graczach tak właściwie większą popularność zdobyły w ostatnim czasie. Do tej pory producenci sprzętu mobilnego nie skupiali się w żadnym wypadku na tego typu rozwiązaniach, ale właśnie się to zmienia. Swoje linie dedykowane graczom wypuścili między innymi Xiaomi, Nubia czy właśnie Asus. Ten ostatni producent szykuje się właśnie do oficjalnej prezentacji swojego najnowszego telefonu z linii dla graczy. Mowa w tym wypadku o Asus ROG Phone 3.

Powyższa grafika potwierdza, że oficjalnie zapowiedziany ROG Phone 3 będzie już w przyszłym miesiącu, jednak zdjęcie nie zdradza kiedy konkretnie. Ale na szczęście dla nas nie musimy zbyt długo czekać na najnowsze urządzenie Tajwańczyków. Według przeciekowych informacji ROG Phone 3 zostanie wyposażony w wzmocniony układ Qualcomma czyli Snapdragona 865+, do tego dojdzie 12 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM i aż do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ( w zależności od wersji). Specyfikację uzupełniać ma duży 6,59 calowy wyświetlacz pracujący z maksymalną rozdzielczością Full HD+ z odświeżaniem na poziomie najpewniej 120 Hz. Całość ma zasilać bateria o pojemności 5800 mAh. Swoje trzy grosze dorzuci pod względem optymalizacji urządzenia do gier chińska firma Tencent, która między innymi jest odpowiedzialna za Call of Duty: Mobile. Przy wcześniejszej generacji urządzeń z tej linii, a konkretniej ROG Phone 2 również wspomagała Asusa.

Asus ROG Phone 3 to z całą pewnością będzie bardzo wydajna bestia. Jednak osobiście liczę, na to, że mimo wszystko producent zdecyduje się na rozbudowę całego ekosystemu dla graczy o ciekawe dodatki i możliwości, bowiem to będzie wyróżniało ten telefonów spośród ogromnej ilości innych producentów.

