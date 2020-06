Na początku konferencji ujrzeliśmy kreatywnie nakręcony film przedstawiający nam wejście do Apple Park, gdzie czekał na nas Tim Cook (CEO Apple), który miał ważne wieści do przekazania. Mówił o trudnych czasach na świecie, rasizmie i globalnej pandemii. Następnie zaprosił wszystkich deweloperów, użytkowników i zainteresowanych na konferencję WWDC20.

System

iOS 14

Nowy system czternastej generacji wprowadza dla nas wiele nowości, znanych już z systemu operacyjnego od Google. Oprócz tego doszło kilka nowych aplikacji, ulepszeń i poprawek. Zobaczcie co nowego wnosi iOS 14.

Widgety

Bardzo ważna funkcja, która pojawiła się w końcu na jabłkowym systemie. Teraz użytkownicy bedą mieli możliwość stworzenia widgetu z dowolnej aplikacji, która wspiera to rozwiazanie. Jest to bardzo wygodna funkcja, która z pewnością znajdzie uznanie w środowisku iOS’a.

Picture in picture

Kolejna znana funkcja z android’a. Wyświetlanie filmu z YouTube’a, czy Netflix’a podczas przegladania stron internetowych w Safari nie będzie już stanowiło problemu. Funkcjonalne, wygodne i jakże produktywne.

Siri

Nowa, mniej nachalna i przeprojektowana Siri rownież wylądowała na pokładzie nowego systemu operacyjnego. Teraz zrobi więcej, zachowując upragnioną dyskretność – dla mnie to bardzo dobre zmiany, ponieważ niejednokrotnie rezygnowałem z użycia Apple’owego asystenta głosowego z uwagi na narzucający się UI.

CarPlay

W kolejnej wersji systemu iOS, zyskujemy rownież zawartą kolejną generację CarPlay. Tym razem różnice ograniczają się do wyświetlania naszych Apple’owych widgetów, oraz możliwości ustawienia innego tła – małe, ale przydatne zmiany.

CarKey

Znana marka BMW podjęła współpracę z Apple, aby stworzyć kluczyk samochodowy zawarty w telefonie i o to jest CarKey. Działa on jak normalny kluczyk bezprzewodowy, ale zyskujemy tutaj różne dodatkowe opcję. Jedną z najciekawszych opcji jest możliwość chwilowego, lub nieograniczonego udzielenia dostępu do auta poprzez iMessage.

AppClips

Będą to cząstki aplikacji, dzięki którym nie będziemy zaśmiecać naszego iPhone’a niepotrzebnymi, lub bardzo rzadko używanymi aplikacjami. AppClips użyjemy skanując nowo stworzone przez amerykańskiego producenta kody QR, albo dotykając przeznaczony to tego kod NFC. Jest to ciekawa metoda i fascynuje mnie, jak to rozwiazanie sprawdzi się w przyszłości.

iPadOS

Z uwagi na to, że iPad to moje codzienne miejsce pracy, nie mogłem się doczekać nowości w tej kategorii. Nowa wersja systemu wnosi wszystko co poznaliśmy w iOS 14 i nie tylko – z uwagi na to, że system Apple’owskiego tabletu jest odseparowany od typowo mobilnej wersji, do użytku otrzymaliśmy rownież kilka innych opcji.

SideBar

Jest to pasek zadań, który wchodzi w życie iPad’a z przytupem. Od teraz prawie każda aplikacja bedzie miała specjalną zakładkę funkcyjną, dzięki której korzystanie z aplikacji stanie się bardziej intuicyjne i prostsze.

Scribble – konwersja pisma w tekst lub kształty

Dzięki Scribble nie musimy odkładać naszego Pencil’a. Ten system bedzie w stanie konwertować nasze pismo w tekst pisany. Wystarczy użyć Pencil’a w polu przeznaczonym do pisania, a magia dzieje się sama!

AirPods

Ku mojemu zaskoczeniu AirPods również dostaną nowe oprogramowanie – mówimy tu konkretne o wersji Pro. Nowa opcja zaspokoi wszelkie potrzeby Apple’owych audiofilów i wzbogaci odczucia wszystkich posiadaczy tego sprzetu.

Spatial Audio

Dzięki tej funkcji, nasze AirPods’y Pro zyskają koleją nową funkcjonalność – kinowa jakość oglądanych filmów zawitała do najpopularniejszych słuchawek świata. Podczas oglądania filmów, będziemy pochłonięci stworzonym we współpracy z Dolby Atmos dźwiękiem, który daje nieskończone możliwości co do możliwości odbioru audio. Może to być kolejną rewolucją dźwiękową dla użytkowników produktów amerykańskiego producenta.

Smart Switching

Nie raz zdarzało mi się połączyć moje AirPods’y z iPad’em, a później w pośpiechu przełączać ich na iPhone, ponieważ otrzymałem połączenie przychodzące – teraz bystry i inteligentny sprzęt zrobi to za nas. Kiedy otrzymamy połączenie, a słuchawki są połączone z innym urządzeniem niż iPhone, podłączy je do siebie za nas, aby uprzyjemnić komfort wzajemnej współpracy.

WatchOS

Małymi kroczkami, małymi update’ami, Watch stał się najlepszym, najbardziej popularnym i najwygodniejszym w użytku smartwatch’em na rynku. Takim kolejnym małym kroczkiem jest nowy system watchOS 7, który wprowadził kilka wyczekiwanych i potrzebnych funkcji na którym zależało wszystkim użytkownikom.



Udostępnianie tarczy

WatchOS 7 daje nam możliwość udostępniania znajomym nowo stworzonych przez siebie tarczy. Jest do ciekawa funkcja, która sprawdzi się w rodzinie czy gronie przyjaciół.

Śledzenie snu

W końcu wyczekiwana i pożądana przez miliony użytkowników trafia na Apple Watcha’a. Śledzenie snu zmierzy nam średnie bicie serca, czas drzemki, a nawet jakość naszego spoczynku.

Detekcja mycia rąk

W dzisiejszych czasach mycie rąk jest wyjątkowo ważne, z uwagi na globalną pandemię. Apple podąża za potrzebami użytkowników i smartwatch zmierzy nam optymalny czas mycia rąk, wykryje jej koniec jak i porządek.

tvOS

Nowa wersja systemu operacyjnego Apple TV wnosi małe, lecz użyteczne usprawnienia. Wśród nich znalazł się m.in. tryb picture in picture, przełączanie kont i ich danych, oraz wparcie dla kolejnych kontrolerów.

Gaming dla wielu użytkowników

Razem z wprowadzeniem tvOS 7, subskrybenci Apple Arcade, będą mogli przełączać się miedzy kontami, jak i zapisami gier. Kolejną nowością jest wsparcie dla kontrolera Xbox Elite oraz Adaptive Controller.

Picture in picture

Podczas wykonywanych ćwiczeń lub domowego gotowania, będziemy mogli się cieszyć filmem na 1/4 ekranu, rzucić okiem na domowe kamery, czy streamowac obraz z iPhone w jakości 4K. Wygodnym usprawnieniem jest rowniez możliwość jednoczesnego odtwarzania audio na kilku parach AirPods’ów.

MacOS Big Sur

Wreszcie nadszedł czas na duże zmiany w antycznym systemie komputerowym amerykańskiego producenta. Zupełnie odmieniony wygląd, nowe ikony, widgety, unifikacja z iOS’em to najważniejsze funkcje, które otrzymamy wraz z nowym uaktualnieniem.

Potężne zmiany w wyglądzie

Stało się to czego wszyscy użytkownicy Mac’ów pragnęli – odświeżenia ich ulubionego systemu. I tak się stało – nowy MacOS Big Sur upodobnił się do swoich bratnich systemów iOS i iPadOS. Apple wprowadziło widgety, które na raz znajdą się we wszystkich dostępnych systemach tego producenta, Control Center, aby łatwiej włączać i wyłączać funkcje (zupełnie jak w iOS) i

Redesign wszystkich aplikacji

W tym roku, apple w końcu wzięło się za zmianę wyglądu przestarzałych już aplikacji na MacOS. Nowe wiadomości, kompletnie zmienione safari, zdjęcia … mogłbym wymieniać w nieskończoność. Użytkownicy dostali to, na co zasługiwali. Dzięki temu Apple tchnie nowe, (młodsze) życie w MacOS’a. Wszystkie aplikacje dostępne

Spójne oblicze wszystkich systemów

Tak jak wcześniej przedstawiłem, w tym roku Apple wzięło sobie za cel unifikacje wyglądu systemów i w tej generacji im się to udało. Teraz wszystkie ikony, przełączniki, widgety bedą prezentować się w ten sam sposób, aby uprzyjemnić oraz ułatwić użytkowanie MacOS’a.

Technologia

Wielka przesiadka na ARM

Po zakończeniu prezentacji wszystkich nowości z kategorii software, Tim Cook znów powrócił na scenę i zapowiedział, że ten dzień będzie historycznym dniem dla Mac’a. Tak, po wielu latach współpracy z różnymi producentami, amerykański producent zdecydował przesiąść się na własne układy ARM. Przemiana całej gamy ma być dokonana do 2022 roku.

Nowy układ Apple Silicon zapewni równowagę między zużyciem prądu, a wydajnością, co dotychczas było nieosiągalne w wydajnych komputerach stacjonarnych, czy laptopach. Dzięki unifikacji systemów od Apple, przesiadka na mobilne procesory nie będzie problemem. Amerykański producent podjął współprace z Microsoft Office, oraz Adobe – aplikacje tych wydawców są już przystosowane do ARM. Podczas live demo byliśmy w stanie doświadczyć, jak dobrze to funkcjonuje i sprawdza się w praktyce. Już nie mogę się doczekać dnia, kiedy będę miał możliwość przetestować sprzęt z tym rozwiązaniem. Sprzęt z nowym rozwiązaniem znajdzie się na półkach sklepowych już pod koniec bieżącego roku – jest na co czekać!

Kompatybilność i dostępność

Nowe systemy od Apple będą kompatybilne z wieloma urządzeniami. Poniżej zamieszczam listę wszystkich urządzeń na które będziemy mogli pobrać nowe odsłony dziś zaprezentowanego software’u.

Deweloperskie wersje nowo zaprezentowanych systemów zostaną upublicznione do pobrania już dziś. Aby przetestować ten system, już na początku lipca będziemy mogli pobrać wersje public beta. Jeżeli jednak nie chcemy ryzykować z niestabilnym oprogramowaniem, radzę zaczekać do jesieni i prezentacji nowych iPhone’ów – wtedy upubliczniona zostanie oficjalna wersja każdego z wcześniej wymienionych oprogramowań.