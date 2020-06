Chińska marka Xiaomi na dobre zadomowiła się w średniej i niższej półce cenowej. Dla wielu osób jest ona synonimem dobrej jakości produktów sprzedawanych w bardzo atrakcyjnej cenie. W budżecie wynoszącym maksymalnie 1500 zł producent nie ma sobie równych.

Najpopularniejszą serią smartfonów chińskiej firmy jest Redmi Note. Od dłuższego czasu szukając smartfona za +/- 1000 zł producent pokazuje, że można w tej cenie znaleźć produkt działający na wysokim poziomie. Tym samym Xiaomi „uciera nosa” innym bardziej popularnym producentom – przede wszystkim marce Samsung.

Wśród klientów znajdą się również osoby uważające, że wydatek 1000 zł to nadal zbyt dużo. Wprawdzie wiele osób nie potrzebuje ogromnej dawki mocy w smartfonie – to zrozumiałe. Są jeszcze na tym świecie osoby, które nie uzależniły się od swojego urządzenia i korzystają z niego jedynie sporadycznie. Również tacy klienci powinni skierować wzrok w stronę produktów marki Xiaomi.

Również w niższej półce cenowej producent radzi sobie znakomicie. Xiaomi ogłosiło niedawno, że seria Redmi 8 odniosła ogromny sukces – na świecie sprzedano już ponad 19 milionów egzemplarzy. Zważając na to, że linia liczy zaledwie cztery modele na całym świecie, wydaje się to być ogromny wynik. Dla porównania kilka miesięcy temu ogłoszono, że seria Redmi Note sprzedała się w liczbie 110 milionów egzemplarzy, lecz jest to wynik tworzony przez kilka lat i przy znacznie większej liczbie modeli smartfonów.

Dla osób niewymagających zbyt wiele od swojego smartfona budżetowy Redmi 8 wydaje się być dobrym wyborem. Posiada on sporej wielkości ekran – 6,22 cala w rozdzielczości HD+. Dla lepszej ochrony przykryty został szkłem Corning Gorilla Glass 5. Procesor Qualcomm Snapdragon 439 należy zaliczyć na plus – zapewni on dobrą szybkość i przyjemną pracę na codzień. Największym atutem będzie zapewne bateria – ma dużą pojemność 5000 mAh, a dodatkowo wspiera szybkie ładowanie 18 W. Taki zestaw pozwoli na użytkowanie przez 2-3 dni, a ładowanie nie zajmie zbyt długo – według producenta lekko ponad 2 godziny do pełna. Redmi 8 można obecnie kupić za 599 zł, co uważam za rozsądną cenę za te możliwości.

Sukces serii Redmi 8 nie jest zatem bezpodstawny. Xiaomi króluje z średniej i niskiej półce cenowej i prędko się to nie zmieni.

Źródło: gsmarena.com