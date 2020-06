Motorola ostatnio wydaje sporą ilość smartfonów, niedawno na naszym rynku pojawiła się “średnio półkowa” Motorola Edge, a już dowiadujemy się że będzie miała kolejnego bardziej lekką następczynię – Motorola Edge Lite.

Dzięki certyfikacji Federalnej Komisji Łączności dowiedzieliśmy, że do rodziny Edge przybędzie nowy członek. Będzie to najtańszy z serii oraz co ciekawe, jest możliwość, że nie otrzyma zaokrąglonych boków wyświetlacza.

Nie taka lekka jak wskazuje na to nazwa

Na przednim panelu zobaczymy 6.7 calowy ekran OLED FullHD+ 2520×1080 w kinowych proporcjach 21:9 z odświeżaniem na poziomie 90Hz. Co ciekawe, smartfon ma mieć 2 moduły obiektywów na froncie 8 Mpx główny oraz 2 Mpx czujnik głębi – zapowiada się na otwór w ekranie w kształcie pastylki. Dodatkowo pod wyświetlaczem ma być zaimplementowany czytnik linii papilarnych.

Na rewersie urządzenia będą 4 oczka – 48Mpx główny, 16 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx. Niestety jeszcze nie ma informacji za co będą odpowiadać pozostałe trzy, lecz możemy spekulować, że pojawi się tu szeroki kąt, teleobiektyw oraz makro.

Motorola Edge Lite ma być napędzana przez procesor Snapdragon 765G, czyli ten sam, który pojawił się w podstawowej Edge. Smartfon więc będzie wspierał łączność 5G. Ma być wspierany on 4 lub 6 GB pamięci operacyjnej z 64 lub 128 GB pamięci UFS 2.1 na dane użytkownika. Urządzeniu energii ma dostarczać 4800 mAh ogniwo z szybkim 18 W szybkim ładowaniem. Telefon ma działać pod kontrolą Androida 10.

Cena urządzenia

Plotki mówią o tym, że Motorola Edge Lite ma kosztować 400 euro na rynku europejskim. W przeliczeniu na nasze to około 1800 zł, w porównaniu do ceny podstawowej Edge za którą musimy zapłacić 3000 zł, w takim świetle Lite jest byłaby naprawdę dobrze wycenionym i opłacalnym smartfonem.