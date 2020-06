Drugi kwartał 2020 roku dobiega końca, a zatem doczekaliśmy się upragnionego dla wielu osób czasu wakacji. Dla wielu osób będzie to czas zmiany swojego smartfona na nowszy model. Warto zatem dowiedzieć się na które modele warto zwrócić uwagę.

Wśród wielu promocji, jakie szykują dla nas sklepy z elektroniką, można się łatwo pogubić. Smartfony są obecnie bardzo podobne do siebie i odróżnienie ich od siebie może być kłopotliwe. Nasz blog spieszy z pomocą – w tym roku przejrzeliśmy już trzy różne półki cenowe. Czas na – według mnie – najciekawszy segment cenowy, zważywszy na różnorodność propozycji. W tym artykule polecę Wam najciekawsze propozycje w budżecie 2000-2500 złotych.

W tym miejscu należy wyjaśnić, dlaczego ta półka cenowa jest tak ciekawa. Jest to kwota dość wysoka, lecz daje wiele możliwości wyboru smartfona. Za taką sumę możemy kupić wiele tegorocznych smartfonów, jak i atrakcyjnych exflagowców (np. Samsung Galaxy S9/S9+). Wybór jest zatem pokaźny, a więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wybranie pięciu najciekawszych z nich nie było zbyt łatwe, a zatem lista jest dość skrócona. Poniższe modele przykuły mój wzrok i uważam je za najlepsze możliwe wybory.

OnePlus 7T

Chiński producent w tym roku delikatnie „podpadł” w oczach testerów. Bazowy model został znacząco odchudzony względem poprzednika, a do tego jego cena jest nieadekwatna do tego poziomu. Tak też wybór poprzednika stał się bardziej opłacalny – tak do zestawienia trafił OnePlus 7T.

Zewnętrze smartfonu jest dość charakterystyczne za sprawą okrągłej „wysepki” na pleckach – w niebieskim wariancie kolorystycznym wygląda to bardzo dobrze. Największym atutem 7T jest według mnie wyświetlacz – wykonano go w technologii Fluid AMOLED i odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz. Taki zestaw zapewni żywe i nasycone kolory, idealne czernie, a płynne animacje spotęgują wrażenie szybkości. Tej nie powinno zabraknąć przez długi czas – procesor to exflagowy Qualcomm Snapdragon 855+. Dodając do tego baterię z superszybkim ładowaniem Warp Charge 30T smartfon zapewni działanie przez długi czas, a jego prędkość nie powinna pozostawiać zbyt wiele do życzenia.

Całościowo zatem jest to dobry wybór dla osób szukających smartfona z modnym odświeżaniem ekranu 90 Hz i mocnym procesorem. OnePlus 7T zapewni wysoką kulturę pracy przez długi czas i nie zauważymy tutaj przycinek czy klatkowania. Cena smartfona to około 2499 zł.

OPPO Reno3 Pro

Chiński gigant nadal nie jest zbyt popularny w kraju nad Wisłą – zapewne jest to spowodowane specyficzną strategią cenową. Nie sprawia to jednak, że te produkty należy omijać – wręcz przeciwnie. Pomimo niezbyt atrakcyjnej na papierze specyfikacji OPPO Reno3 Pro może na dłuższy moment przykuć wzrok.

Smartfon ten, według mnie, najwięcej użytkowników przyciągnie designem. Na froncie zastosowano delikatnie zagięte na brzegach szkło, które wygląda całkiem ładnie. Jednak w designie tego modelu najważniejsze są plecki – zastosowano tutaj matową wersję kolorystyczną. Znany z iPhone’ów 11 Pro zabieg sprawia, że szkło wygląda na oszronione i nie mieni się znacząco w słońcu. W niebieskiej wersji kolorystycznej wygląda to znakomicie i dodaje smartfonowi urody. Na plus zaliczam także brak ogromnej wyspy dookoła aparatu – tutaj jest ona jedynie delikatnie pogrubiona, aby zmieściła się w niej dioda LED.

Dobre wrażenie zrobi także ekran – wykonano go w technologii AMOLED i odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz. Tutaj także otrzymamy żywe barwy i dobrej jakości czernie, a animacje będą wydawać się bardzo płynne. Mankamentem może być jedynie procesor Qualcomm Snapdragon 765G – chciałoby się widzieć tutaj mocniejszą jednostkę. Nie oznacza to jednak niskiej kultury działania – bez wątpienia smartfon będzie szybki i płynny, a także pozwoli zagrać w bardziej wymagające gry.

Reno3 Pro powinien zatem znaleźć się na liście potencjalnych smartfonów u osób szukających ciekawego designu i ładnego wykonania. Smartfon przypadnie do gustu wielu osobom i zapewni na szybkie działanie w codziennym użytkowaniu. Cena smartfona leciutko przekracza nasz budżet – wynosi ona 2579 zł.

Huawei P30 Pro

Exflagowce są genialnym wyborem zakupowym – po roku czy dwóch na rynku niewiele się zmienia, a ich kultura pracy nadal zapewni komfortową pracę wielu osobom. Najlepszym wyborem wśród nich jest bez dwóch zdań Huawei P30 Pro.

Od kilku lat smartfony flagowe od chińskiego giganta są kojarzone z wysoką jakością robionych zdjęć – nie inaczej jest w tym przypadku. P30 Pro nadal potrafi zrobić zdjęcia, które oszołomią niejedną osobę. Wszystko za sprawą głównego obiektywu o rozdzielczości 40 Mpx, przysłonie f/1.6 wspieranym przez optyczną stabilizację obrazu. W dzień smartfon nie pozostawia żadnych zastrzeżeń, lecz swoje „skrzydła” rozwija w nocy. W tym budżecie to najlepszy wybór pod względem wykonywanych zdjęć.

W przypadku smartfonów Huawei, z racji aktualnej sytuacji firmy, plusem będzie także obecność wszelkich usług Google. Procesor to exflagowy HiSilicon Kirin 980, który nadal zapewni wysoką kulturę pracy i szybkie działanie. Ekran można uznać obecnie za jeden z mniejszych – ma on przekątną 6,47 cala i wykonano go w technologii OLED. Jego jakość jest również wysoka, a barwy będą żywe i nasycone.

Huawei P30 Pro to najlepszy wybór w tej cenie pod względem jakości wykonywanych zdjęć. Smartfon w nocy, po użyciu trybu nocnego, nie ma sobie równych. To tylko jeden z wielu jego plusów – takim też jest cena. Obecnie można go znaleźć w promocji nawet za 2379 zł.

Pocophone F2 Pro

Xiaomi na dobre zyskało ogromną rzeszę zwolenników w Polsce. Agresywna polityka cenowa, szczególnie w średniej półce, pozwoliła zawładnąć rynkiem i „utrzeć nosa” bardziej znanym producentom. Jedną z perełek tej marki jest Pocophone F2 Pro.

Marka Pocophone w zamyśle miała produkować smartfony z flagowymi podzespołami, niekosztujące przy tym zbyt wiele. F2 Pro to drugi model tej marki, który bez wątpienia zmiażdży konkurencję. Podstawową zaletą jest oczywiście procesor Qualcomm Snapdragon 865, który pozostawia w tyle większość konkurentów pod względem szybkości. F2 Pro posiada zatem wysoki zapas mocy obliczeniowych na najbliższe lata.

Najnowszy Pocophone może przyciągnąć do siebie klientów za sprawą nowoczesnego designu. Na froncie nie znajdziemy żadnych wcięć czy dziur w ekranie – aparat frontowy schowano na wysuwanym peryskopie. Dzięki temu front pokrywa praktycznie bezbramkowy wyświetlacz, który wykonano w technologii AMOLED. Dużą zaletą jest także bateria 4700 mAh – to dość pokaźna pojemność, która zapewni długi czas pracy.

Dla osób szukających możliwie najbardziej wydajnego smartfona gorąco polecam Pocophone F2 Pro. Flagowy procesor zapewni mu najwyższą kulturę pracy na dług czas, a do tego nie zapłacimy za niego horrendalnych sum. Oficjalna cena F2 Pro wynosi 2499 zł.

Apple iPhone SE (2020)

Produkty z logiem nadgryzionego jabłka są powszechnie znane za sprawą wysokiej ceny. Firma z Cupertino od dłuższego czasu winduje swoje marże do bardzo wysokich poziomów, a pomimo tego chętnych na zakup iPhone’ów nie brakuje – nawet podczas pandemii. Kto by jednak pomyślał, że najtańszą propozycją w tym zestawieniu może być „jabłuszko”.

Najnowszy produkt firmy – iPhone SE 2. generacji – uderzył idealnie w rynek i bez wątpienia zawładnął nim na dłuższy czas. Nic w tym dziwnego – to jedna z najlepszych propozycji w swojej cenie, wliczając w to Android’y. Patrząc na design możemy być zaskoczeni – grube ramki i przycisk pod ekranem nie pasują do roku 2020. Jest jednak nadal spora rzesza fanów takiego kultowego wyglądu – nadal jest on estetyczny i minimalistyczny.

Smartfon ten może na pewno powalczyć o miano najszybszego smartfona w swojej klasie. Jego sercem jest procesor A13 Bionic – krążą o nim słuchy jakoby był spowolniony fabrycznie względem procesora z iPhone’ów 11 Pro. Nie jest jednak ważne czy to kwestia ingerencji producenta czy niższej rozdzielczości ekranu – siłą iPhone’ów jest optymalizacja systemu. iOS jest poukładany i przemyślany, pozwala na wyciśnięcie maksimum możliwości z procesora – w efekcie cyferki w benchmarkach nie mają znaczenia. iPhone SE 2020 zapewni zatem bardzo szybkie działanie przez długi czas. Wpłynie na to także długi czas aktualizacji – w przypadku Apple jest to około 4-5 lat od momentu wydania.

Należy także zaznaczyć, że iPhone SE 2020 posiada wiele cech nieobecnych na pokładzie większości konkurentów w tej cenie. Za takie należy uznać ładowanie bezprzewodowe i wodoodporność IP67. Taką cechą można by również nazwać niewielkie rozmiary – jest to model poręczny i łatwy w obsłudze jedną dłonią.

Kluczowym atutem jest tutaj cena, którą producent bez wątpienia pozamiatał rynek. iPhone SE 2020 w podstawowej wersji – 64 GB pamięci wewnętrznej – kosztuje 2199 zł. Jest to idealny przykład mądrej polityki marki – w czasie podnoszenia cen do pułapu ponad 3-4 tysięcy złotych Apple nagle cenę najnowszego produktu postanawia obniżyć. iPhone SE to jeden z najlepszych wyborów w tej cenie, a także najlepszy wybór dla osób szukających swojego pierwszego iPhone’a.

Podsumowanie

Duża liczba propozycji w tej cenie nie powinna stanowić problemu – dobrze jest mieć szeroki wybór. 5 powyższych propozycji mogę osobiście uznać za najlepsze wybory zakupowe.