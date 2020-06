Początek roku 2020 i premiera inteligentnego zegarka Mi Watch Color wzbudziła naprawdę duże emocje wśród klientów na naszym rynku. Finalnie po premierze przekonaliśmy się, że nie jest to jednak oficjalna, globalna wersja korzystająca z takich dóbr jak Wear OS. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że otrzymamy globalną wersję nowego zegarka smart pod nazwą Mi Watch Revolve.

Mi Watch Revolve jako europejska wersja Mi Watch Color

Przypuszcza się, że nowy produkt chińskiej firmy będzie tak naprawdę tylko odświeżoną oraz przystosowaną do europejskiego rynku wersją wydanego już chwilę temu urządzenia. Jest więc też szansa, mała ale jednak że zegarek który już w pierwszej wersji miał zaimplementowany moduł NFC (bez wsparcia dla płatności typu Google Pay), może takowe wsparcie dostać – jeśli by tak było byłby to istny hit sprzedaży.

Jeśli więc producent pozostanie przy tej samej konstrukcji otrzymamy zegarek o wymiarach 46 x 53 x 11 mm z 1.39 wyświetlaczem AMOLED (a więc wsparciem always on display) pracującym w rozdzielczości 454 x 454 pikseli, ogniwo o pojemności 420 mAh nie zabraknie też podstawowych funkcji takich jak pulsometr, żyroskop, kompas, czujnik światła czy modułu Bluetooth 5.0 czy NFC. Niestety, ale ma zabraknąć GPS. Wszystko to ma być zamknięte w stalowej, wodoodpornej obudowie. Bateria ma podobno działać do 14 dni na jednym cyklu ładowania.

Na ten czas nie znamy jeszcze ceny Xiaomi Mi Watch Revolve, możemy tylko spekulować że będzie on w podobnej cenie co poprzednik, czyli około 100 euro – u nas byłoby to około 500 zł. Jeżeli jakimś cudem będzie on wspierał płatności Google Pay, będzie to jedna z najbardziej opłacalnych propozycji. W innym wypadku, brak takowego modułu oraz GPS może przekreślić nowy produkt już ze startu – chyba, że cena by była odpowiednio niska.