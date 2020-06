Model CP12S to najpotężniejszy PowerBank z gamy chińskiego producenta. Testowana przeze mnie wersja posiada aż czterdziestowatowe ładowanie w obie strony, co oznacza, że nasz telefon Huawei obsługujący ładowanie SuperCharge, napełni się do stu procent w niespełna godzinę. To bardzo imponujący wynik z uwagi na to, że nie mamy do czynienia z ładowarką sieciową. Zapraszam do mojej recenzji tego sprzętu!

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

PowerBank dotarł do mnie w dosyć standardowym opakowaniu, jak na chińskiego producenta. W zestawie dodatkowo znalazł się kabel USB-A/USB-C oraz instrukcje obsługi i inne „papierologie”. Zestaw jest bardzo podstawowy, lecz żaden z producentów nie przyzwyczaił nas do innych dodatków. Model CP12S został wyposażony w baterię o pojemności 12 000 mAh oraz ładowanie czterdziestowatowe w obie strony. To drugie jest najlepszą i najważniejszą cechą tego urządzenia. Dzięki niewielkiej wadze i wymiarom jak na PowerBank’a bez problemu zmieścimy go do plecaka, czy kieszeni nie odczuwając jego obecności. Poniżej zamieszczam tabelkę z danymi technicznymi recenzowanego przeze mnie urządzenia.

Jakość wykonania oraz dizajn

Co do wykonania i dizajnu tego urządzenia jestem bardzo zadowolony – spasowanie jest idealne, a wygląd bardzo minimalistyczny. Na froncie znajdziemy port wyjściowy USB-A, wyjściowy i wejściowy USB-C, diody LED pokazujące poziom naładowania, oraz przycisk do włączania PowerBank’a. Materiał zastosowany do produkcji tego urządzenia to gładki, biały plastik. Przez najbliższy czas będę sprawdzał jak przetrwa próbę czasu, choć co do tego mam mieszane uczucia, gdyż materiał wydaje się być podatny na wszelkiego rodzaju zarysowania. Rozmiar jest zaskakująco niewielki – mieści dużą moc w naprawdę małym opakowaniu.

Bateria i ładowanie

Na pokładzie wylądowała pojemna bateria litowo – jonowa o pojemności 12 000 mAh. Jak dla mnie jest to wystarczająca pojemność – PowerBank zachowuje niewielkie rozmiary, a przy tym jest w stanie naładować mojego Huawei’a P40 Pro prawie trzykrotnie. Do tego dochodzi bardzo szybkie lądowanie, dzięki któremu bateria telefonu napełni się do stu procent w niecałą godzinę. To wszystko dzięki autorskiemu rozwiązaniu SuperCharge, które pozwala na ultra szybkie ładowanie na stałym poziomie czterdziestu watów. Towarzyszy nam ono już od serii Mate 20 z końca 2018 roku. Przy pomocy tego urządzenia możemy również naładować laptopa posiadającego USB-C, co jest kolejnym, dużym plusem.

Podsumowanie

Huawei CP12S to bardzo udany PowerBank z dużymi pokładami mocy, które mogą się przydać w podróży, mieście, lub ogródku. Największym atutem tego sprzętu jest obsługa bardzo szybkiego ładowania, co pozwala na ekspresowe uzupełnienie baterii. Jedyną wadą, którą zauważyłem jest materiał zastosowany do jego produkcji. Tak jak wcześniej wspominałem, z czasem może okazać się niezbyt odporny na czynniki zewnętrzne. Mimo to, z całą pewnością polecam go wszystkim posiadaczom urządzeń od Huawei’a – na pewno nie zawiedziecie się tym zakupem.