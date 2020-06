Świat mobilnych technologii to aktualnie przede wszystkim smartfony. Te mimo upływu lat mają cały czas bardzo dużą sprzedaż. Na przykład w przeciwieństwie do tabletów, które dawno mają za sobą lata świetlności. W przypadku smartwatchy czy smartbandów sytuacja wygląda nieco inaczej. Od pewnego czasu urządzenia ubieralne stają się coraz popularniejsze, choć część producentów liczyła na jeszcze większe wzrosty sprzedaży. Wśród producentów prym wiodą przede wszystkim najwięksi giganci rynku czyli Apple, Samsung, Xiaomi czy Fitbit (ta ostatnia marka jest najmniej popularna u nas w Polsce). Powyżsi producenci również dbają o swoich klientów co rusz udostępniając nową generację swoich smart zegarków. Niebawem światło dzienne ujrzy oficjalnie Samsung Galaxy Watch 3.

Co prawda jak na razie nie mamy jeszcze oficjalnych informacji co do zegarka koreańskiego producenta, ale można mieć nadzieję, że niebawem takie urządzenia faktycznie niebawem zostaną zaprezentowane światu. Według przeciekowych informacji Galaxy Watch 3 ma występować w dwóch różnych wersjach wielkościowych – 41 mm i 45 mm oraz wykończeniowych stal nierdzewna i tytan. Mniejsza wersja zostanie wyposażona w ekran o średnicy 1,2 cala, natomiast większy model będzie miał średnicę 1,4 cala. Koreański producent do chronienia wyświetlaczy wykorzysta nowe szkło Corning Gorilla Glass DX. Co ważne Samsung decyduje się na powrót ruchomego pierścienia, który moim zdaniem był świetnym rozwiązaniem w przypadku smartwatchy Koreańczyków. Niestety baterie nie uległy zmianom tutaj mamy ogniwo o pojemności odpowiednio 247 mAh oraz 340 mAh. Reszta specyfikacji niczym szczególnym się nie wyróżnia. Otrzymamy 1 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Do tego dojdzie wsparcie dla technologii LTE, GPS oraz w sprawach zdrowotnych ma również mieć wbudowane EKG, choć tutaj może być ta funkcjonalność dostępna w zależności od regionu.

Według najnowszych informacji przeciekowych Galaxy Watch 3 może zadebiutować wcześniej niż się spodziewaliśmy. Pierwsze plotki wskazywały na premierę w sierpniu wraz z Galaxy Note 20, jednak teraz bardziej realna wydaje się wersja z debiutem już w przyszłym miesiącu. Czekacie na najnowsze rozwiązania Samsunga? Nowy zegarek Galaxy Watch 3 wniesie nieco świeżości w rynek ubieralnych urządzeń? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie.

Źródło: pocketnow.com