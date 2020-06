Dzisiejsze smartfony flagowe muszą się pochwalić w specyfikacji m. in. podwyższoną częstotliwością odświeżania ekranu. Ta nowinka była dostępna w niektórych zeszłorocznych flagowcach – np. serii OnePlus 7T – lecz powoli zaczyna trafiać także do średniej półki cenowej.

Marka Realme jest dość świeża i egzotyczna w naszym kraju – na szczęście zaczyna działalność zaczyna ona działalność od mocnych propozycji. Pogromca flagowców – X50 Pro – a także nieco tańszy Realme 6 zostały już przez nas przetestowane, czas na kolejną wartą uwagi propozycję – Realme 6 Pro.

Zawartość pudełka i specyfikacja

Wiodącym kolorem marki jest żółty – taki też kolor ma pudełko. Dla jego ozdoby na górze umieszczono jedynie nazwę modelu. W jego wnętrzu znajdziemy bardzo dobry zestaw: kabel USB-C, superszybką ładowarkę 5V – 6A, a także silikonowy case. Smartfon należy tutaj pochwalić.

Zerknijmy zatem do specyfikacji testowanego modelu – mój wzrok przykuwają przede wszystkim dwie informacje. Pomimo swojej klasy sprzęt może pochwalić się odświeżaniem ekranu z częstotliwością 90 Hz – to na pewno dobra informacja przemawiająca za tym modelem. Kolejnym plusem jest szybka ładowarka 30 W, która zapewni genialne rezultaty ładowania. Reszta specyfikacji też nie jest zawstydzająca – procesor, ekran czy aparat pasują do klasy sprzętu.

Jakość wykonania i design

Materiały wykonania smartfona są dość specyficzne. Dookoła biegnie aluminiowy korpus, a front pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. Mieszane uczucia budzi materiał wykonania plecków – jest dość cienki i giętki. Według informacji z sieci jest to szkło, lecz najwyraźniej niezbyt gruba warstwa. Testowany przez nas wariant to Lightning Blue. Do materiałów wykonania zatem nie trzeba mieć zastrzeżeń.

Na dole smartfona umieszczono wejście MiniJack, port USB-C i głośnik zewnętrzny. Czytnik linii papilarnych znajdziemy na prawym boku, natomiast z lewej strony umieszczono tackę na karty SIM (2x nanoSIM + 1x MicroSD), a także przyciski regulacji głośności.

Omawianie designu zaczniemy od frontu – ten bliźniaczo przypomina Huawei P40 Pro. Niewielkie ramki wyglądają bardzo nowocześnie, a dolny podbródek jest tylko nieznacznie grubszy. Dziurka z aparatami została umieszczona w lewym górnym rogu i jest dość szeroka. Z przodu smartfon zyskuje zatem w oczach na sprawą nowoczesnego wyglądu.

Głównym wyróżnikiem stylistycznym mają być jednak plecki. Tutaj znajdziemy wzór w kształcie błyskawicy, który efektownie mieni się pod wpływem światła – według producenta to zasługa wyjątkowej technologii „druku offsetowego z utwardzaniem gradientu promieniami UV”. Na żywo wzór wygląda bardzo efektownie, lecz zauważalny jest jedynie bez założonego etui (nawet przezroczystego).

Urządzenie nie jest zbyt lekkie, gdyż waży ponad 200 gramów. Na pewno zyskuje za sprawą lekko węższej obudowy – w efekcie smartfon trzyma się bardzo wygodnie i uchwyt jest pewny. Użytkowanie jedną ręką nie jest zatem uciążliwe, lecz na wygodne sięganie jedną ręką do rogów ekranu w dzisiejszych smartfonach chyba już nie uświadczymy.

Całościowo zatem Realme 6 Pro jest ładnym smartfonem, który może zrobić wrażenie ciekawym wzorem na pleckach.

Wyświetlacz

Kluczowym elementem tego smartfona ma być wyświetlacz. Ma on przekątną 6,6 cala i rozdzielczość 1080 x 2400 pixeli, która daje zagęszczenie na poziomie 405 punktów na cal. Ekran ma podwyższoną częstotliwość odświeżania 90 Hz, zajmuje niecałe 85% frontu urządzenia, a matrycę wykonano w technologii IPS.

Zacząć należy od częstotliwości odświeżania ekranu – miło widzieć, że ta cecha trafiła już do średniej półki cenowej. Odświeżanie w 90 Hz sprawia oczywiście, że wszystkie animacje, przeskoki czy przewijanie wydają się być bardziej płynne, wręcz „pływające”. Osobiście na początku testu zauważyłem sporą różnicę na korzyść smartfonu – zaznaczę, była to moja pierwsza styczność z takim odświeżaniem. Interfejs wydaje się być dużo bardziej płynny i sprawny. Jednak nie poczułem znaczącej zmiany przy przesiadce na ekran klasyczny 60 Hz – być może jest to spowodowane moją wadą wzorku. Tak czy siak, obecność odświeżania 90 Hz jest tutaj ogromnym plusem i wyróżnikiem w tej półce cenowej.

Odstawiając odświeżanie na bok, ekran zasługuje tutaj na pochwałę. Wyświetla całkiem żywe i nasycone barwy, czernie też są całkiem dobre. Jasność maksymalna i minimalna stoją na odpowiednim poziomie – coraz częściej wychodzące słońce nie jest zatem smartfonowi straszne. Jedynym brakiem jest tutaj jedynie always-on-display.

Ekran zatem zasługuje na pochwałę, a odświeżanie 90 Hz zawstydza niektóre smartfony znacząco droższe od Realme 6 Pro.

Bateria

Wbudowane ogniwo ma pojemność 4300 mAh – nie jest to mało, lecz należy pamiętać o wyższym zużyciu baterii przez ekran 90 Hz. Wynikiem mojego solidnego użytkowania był niepełny dzień pracy, a zatem 1,5 dnia to jedyne, co da się „wycisnąć” ze smartfona. Jest to wynik dość przewidywalny i zrozumiały ze względu na zastosowaną technologię.

Siłą smartfona jest jednak superszybkie ładowanie – dołączony do zestawu zasilać 30 W ma natężenie 5V – 6A. Po 15 minutach ładowania na wyświetlaczu ujrzymy przyrost około 25-30% energii, natomiast ładowanie 0-100% trwa około 60 minut. Jest to wynik genialny i bezkonkurencyjny w tej półce cenowej.

Realme 6 Pro zatem nie zachwyci czasem pracy, lecz dzięki szybkiemu ładowaniu nawet po podpięciu smartfona na kilka minut dotrzyma on towarzystwa przez długi czas.

Aparat fotograficzny

Jako jeden z głównych atutów producent podkreśla obecność 6 aparatów – chwytliwie ma tutaj na myśli układ 2 z przodu + 4 z tyłu. Realme 6 Pro oferuje nam z tyłu poczwórny zestaw z głównym czujnikiem Samsung S5KGW1 o rozdzielczości 64 Mpx, przysłonie f/1.8, a wspiera go elektroniczna stabilizacja obrazu. Dodatkowe moduły to: szerokokątny moduł 8 Mpx f/2.3 o polu widzenia 119°, teleobiektyw 12 Mpx f/2.5 z elektroniczną stabilizacją obrazu, oraz obiektyw makro 2 Mpx f/2.4.

Interfejs aplikacji nie powinen nas zaskoczyć. Przy spuście migawki znajdziemy przełącznik pomiędzy szerokim kątem, ujęciem głównym, zoom 2x i zoom 5x. Na przełączniku trybów fotografii znajdziemy przede wszystkim: tryb nocny Ultra Night, rozbudowany tryb Ekspert, Ultra Makro czy Portret. Oczywiście nad jakością zdjęć działa sztuczna inteligencja AI.

Przejdźmy zatem do jakości zdjęć dziennych, które bez zaskoczenia są bardzo dobrej jakości. W oczy przede wszystkim rzucają się kolory – są bardzo żywe i nasycone, lecz są przy tym nieprzesadzone. Szczegółowość i liczba detali przy głównym obiektywie stoi na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowe ujęcia także zasługują na pochwałę: szeroki kąt i 2x zoom zachowują bardzo wysoką ilość detali, jedynie w przypadku 5x zoom liczba detali lekko spada. Kolory przy użyciu wszystkich obiektywów wypadają bardzo podobnie. Zdjęcia dzienne w mojej opinii są jedne z najlepszych w klasie średniopółkowców.

IMG20200527152549



IMG20200527152542



IMG20200527152555



IMG20200527152559



IMG20200527152913



IMG20200527152903



IMG20200527152906



IMG20200527152909



IMG20200527153805



IMG20200527153802



IMG20200527153829



IMG20200527153812



IMG20200603205403



IMG20200603205414



IMG20200603205409



IMG20200603205411_01



IMG20200603205313



IMG20200603205307



IMG20200603205254



IMG20200603205541_01



IMG20200603205553



W wieczornej scenerii smartfon również radzi sobie bardzo dobrze, lecz po zmroku jakość zdjęć spada. Tryb nocny jest tutaj konieczny – pozwala on wyciągnąć wiele detali ze stosunkowo ciemnej scenerii, lecz ostrość nie pozostaje nadal na zbyt wysokim poziomie. Dodatkowych trybów raczej odradzam używać – szczególnie zoom 5x, który w nocy radzi sobie po prostu tragicznie. Jeżeli jednak jest taka możliwość polecam włączyć tryb statywu – po jego wybraniu smartfon rozpocznie 40-sekundowe naświetlanie i unieruchomi scenerię. W moim wypadku efekty są znakomite – liczba detali jest jeszcze większa, a zdjęcia są jeszcze bardziej jasne. Tryb wymusza jednak całkowite unieruchomienie smartfona – mi niestety to się nie udało się, stąd niewielkie rozmycia scenerii. Sądzę jednak, że przy ustawieniu w nieruchomej pozycji smartfon potrafi wykonać zdjęcia nocne, które są najlepsze w swojej klasie.

IMG20200603205436



IMG20200603205438



IMG20200603205443



IMG20200603205446



IMG20200603224817



IMG20200603224607



IMG20200603224614



IMG20200603224703



IMG20200603224722



IMG20200603224744



IMG20200603224803



IMG20200603224940



IMG20200603225024



IMG20200603224928



IMG20200603224921



Filmy także nie powinny pozostawić zastrzeżeń – Realme 6 Pro nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 kl./s lub w FHD przy 60 kl./s. Ten ostatni umożliwia wybór redukcji drgań. Smartfon nagrywa także Slow Motion w 240 kl./s przy rozdzielczości HD. Dużym plusem w tej klasie jest możliwość przełączania pomiędzy obiektywami w trakcie nagrywania. Filmy nagrane tym smartfonem zasługują także na duże pochwały – są szczegółowe i pełne detali, mają bardzo żywe i nasycone kolory. Jakość ujęć z poszczególnych obiektywów jest podobna do jakości zdjęć – tylko w przypadku zoom’u 5x na pierwszy rzut oka widać utratę jakości. Filmy są zatem na bardzo wysokim poziomie.

Frontowy aparat także jest wychwalany przez producenta – główny obiektyw Sony IMX471 o rozdzielczości 16 Mpx i przysłonie f/2.0 wspierany jest przez szerokokątny 8 Mpx f/2.2 o polu widzenia 105°. Znajdziemy tutaj także rozbudowane możliwości upiększania. Jakość selfie także stoi na bardzo wysokim poziomie – w przypadku obu obiektywów zachowano wysoką ilość detali i ładne nasycone kolory. Tryb portretowy celnie wyłapuje pierwszy plan i efektownie rozmywa tło.

Podsumowując, Realme 6 Pro zalicza aspekt aparatu na ocenę bardzo dobrą. Smartfon posiada szerokie możliwości fotograficzne i pod wieloma względami można go uznać za króla fotografii wśród średniopółkowych smartfonów.

Zabezpieczenia biometryczne

Bez zaskoczenia, Realme 6 Pro posiada dwie opcje zabezpieczenia dostępu. Pierwszym jest czytnik linii papilarnych – podobnie jak w niedawno testowanym Xiaomi Redmi Note 9S, ulokowano go na prawym boku urządzenia. Do jego działania nie mam żadnych zastrzeżeń – jest bardzo szybki i celny, nie myli się praktycznie wcale, a czas odblokowania to ułamek sekundy.

Drugim sposobem zabezpieczenia dostępu jest skaner twarzy. Tutaj także należą się ogromne pochwały – jest bardzo szybki, jego tempo jest wręcz podobne do skanera linii papilarnych. Nie jest on co prawda zbyt bezpieczny – do skanu wykorzystuje tylko aparat frontowy – lecz na plus zasługuje podświetlanie ekranu na biało w ciemności, dzięki czemu możliwe jest odblokowanie twarzą nawet w trudniejszych warunkach. Miłym akcentem jest także animacja okrążająca aparaty, znana z serii Galaxy S10 od Samsung’a.

6 Pro posiada zatem bardzo dobre zabezpieczenia, które wypadają genialnie w tej klasie.

Oprogramowanie

System operacyjny to najnowszy Android 10 przykryty nakładką systemową Realme UI. Poprawki bezpieczeństwa są stosunkowo świeże – pochodzą z maja 2020 roku.

Nakładka systemowa w mojej opinii jest dość podobna wizualnie do OxygenOS znanego ze smartfonów marki OnePlus. Wygląd interfejsu został przebudowany i w efekcie jest przejrzysty i spójny. Szukając głębiej w smartfonie znajdziemy wiele ciekawych opcji – moimi faworytami są:

Gesty nawigacyjne pozwalające zastąpić klasyczne przyciski systemowe;

Pasek boczny (podobny do tego ze smartfonów Samsunga), pozwalający na umieszczenie najbardziej potrzebnych funkcji w belce wyciąganej z boku ekranu;

Możliwość zmiany stylu ikon;

Gesty na wyłączonym ekranie.

Interfejs Realme UI jest bardzo przyjazny w codziennym użytkowaniu, posiada wiele ciekawych funkcji i przypadł mi osobiście do gustu.

Wydajność

Smartfon napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G o maksymalnym taktowaniu rdzenia wynoszącym 2,30 GHz, wspieranym przez układ graficzny Adreno 618. Pamięci RAM mamy tutaj 8 GB, natomiast dysk 128 GB (około 110 GB dla użytkownika) można rozbudować za pomocą karty MicroSD. Taki zestaw osiąga w AnTuTu następujące wyniki:

Układ zastosowany w smartfonie jest znany np. z niedawno testowanego Redmi Note 9S. Także tutaj należy go zaliczyć po stronie plusów – smartfon jest szybki i wydajny, w codziennym użytkowaniu ciężko natrafić na klatkowania animacji czy przycinki. Przełączanie pomiędzy aplikacjami przebiega szybko i sprawnie, a duża ilość pamięci RAM pozwala na trzymanie otwartych aplikacji przez długi czas. Wrażenie szybkości jest dodatkowo potęgowane przez podwyższone odświeżanie ekranu. Moce obliczeniowe pozwolą zagrać także w bardziej wymagające gry, przy zachowaniu przyjemnego poziomu rozgrywki. Procesor należy uznać w efekcie za atut – potrafi zawstydzić wielu konkurentów w podobnej cenie np. Samsunga Galaxy A51.

Realme 6 Pro to smartfon szybki i wydajny, pozwoli na komfortowe użytkowanie przez kilka lat.

Dźwięk

Pierwszym plusem smartfona w tej kategorii jest obecność złącza MiniJack – powoli staje się ono czymś „egzotycznym”. Jakość dźwięku możemy w ustawieniach skorygować przy pomocy funkcji Dolby Atmos. W efekcie możemy dostosować dźwięk do własnych preferencji.

Po podłączeniu słuchawek smartfon zagra nam przyjemny dźwięk z dużą ilością wysokich i niskich tonów. Taka barwa jest miła w odbiorze i powinna zadowolić większość użytkowników. Głośnik jest pojedynczy i ulokowano go na dolnej krawędzi. Także tutaj smartfon zbiera pochwały – jest donośny i głośny, ma przyjemną barwę i usłyszymy z niego wysokie i niskie tony.

Dźwiękowo smartfon wypada zatem dobrze i odpowiednio do klasy.

Łączność

Realme 6 Pro posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi (2.4 i 5 GHz). Działanie internetu w smartfonie podczas testów przebiegało pomyślnie. Rozmowy telefoniczne także należy uznać za bardzo przyjemne. Na pokładzie znajdziemy także Bluetooth 5.1. i NFC.

Podsumowanie

Realme 6 Pro to bardzo ciekawa propozycja w półce cenowej do 1500 zł. Głównym plusem jest tutaj oczywiście ekran z odświeżaniem 90 Hz – smartfon wraz z siostrzanym Realme 6 bez wątpienia rozpowszechni go szerzej w tej półce cenowej. W mojej opinii na ogromną pochwałę zasługuje także aparat fotograficzny – być może najlepszy w swojej klasie.

W efekcie Realme 6 Pro jest smartfonem praktycznie kompletnym, wyposażonym w dzisiejsze nowinki i wysokiej jakości podzespoły. Zakup ten mogę gorąco polecić – to jedna z najlepszych propozycji w swojej cenie.

A Wy co sądzicie o Realme 6 Pro? Jak przypadł Wam do gustu design z charakterystyczną błyskawicą? Czekam na Wasze komentarze pod materiałem. Dziękuję za lekturę, do zobaczenia w następnej recenzji!