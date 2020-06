Blisko 10 lat temu kiedy zaczynałem swoją przygodę z mobilnymi technologiami temat tabletów przewijał się niemal na każdym kroku. Wówczas dopiero zaczynały się pojawiać na sklepowych półkach, ale już dwa, trzy lata później sprzedawały się jak świeże bułeczki i można było dostać urządzenia za nawet trzysta złotych. Złota era tabletów już niestety minęła, ale mimo wszystko część producentów odświeża swoje flagowe serie. Jednym z nich jest Samsung ze swoją rodziną Galaxy Tab S. Od pewnego czasu pojawiają się pierwsze przeciekowe informacje związane z siódmą generacją tych urządzeń i powiem szczerze, wyglądają naprawdę bardzo dobrze.

Najpewniej ujrzymy dwa modele tabletów Samsung Galaxy Tab S7 oraz Samsung Galaxy Tab S7+. Nie jest to żadne zaskoczenie, podobne wersje już mieliśmy okazję zobaczyć nie raz w przypadku smartfonów. Pierwszy z nich ma mieć 11 calowy wyświetlacz, drugi z kolei 12,4. Oba mają działać pod kontrolą najmocniejszego aktualnie mobilnego układu czyli Snadpragona 865 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Galaxy Tab S6 tak i tutaj będziemy mieć w zestawie rysik S-Pen. Do tego dojdzie jeszcze wsparcie dla technologii 5G. Specyfikację uzupełnić ma pojemna bateria. W przypadku podstawowego modelu będzie to ogniwo o pojemności 7760 mAh, większy będzie miał baterię 9800 mAh. Ciekawostką, która pojawia się właśnie w przeciekach jest to, że ekran będzie działa przy odświeżaniu na poziomie 120 Hz, co w przypadku tabletów jest nowością.

Kiedy najnowsze tablety koreańskiego producenta ujrzą światło dzienne? Przeciekowe informacje sugerują, że nowa generacja Galaxy Tab S7 pojawi się na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku, więc mniej więcej za półtora miesiąca. Ciekawi jak mnie jak w praktyce będą sprawować się oba modele, tym bardziej, że nie mają w tym momencie zbyt dużej konkurencji.

Źródło: gsmarena.com