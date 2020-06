Smartfony składane miały podbić już w ubiegłym roku rynek mobilnych technologii, jednak w praktyce okazało się, że owszem pierwsze smartfony pojawiły się na sklepowych półkach, ale mimo wszystko są one piekielnie drogie (większość modeli to koszt blisko 10 tysięcy złotych), a po drugie ich dostępność jest mocno ograniczona. Co prawda bieżący rok przyniósł ze sobą kolejne nowości z tej kategorii, ale wiele nowych planów może pokrzyżować epidemia koronawirusa, która weryfikuje plany producentów. Moim zdaniem część firm nie będzie miała możliwości eksperymentowania z nowościami i pójdzie po sprawdzone rozwiązania.

Aktualnie prowodyrem jeśli chodzi o składane telefony zdecydowanie jest Samsung. W jego portfolio możemy znaleźć już dwa zupełnie różne od siebie modele, a niebawem wyjdzie kolejne generacja Galaxy Fold. Apple przez wielu był uważany za prekursora rozwiązań mobilnych, ale niestety w ostatnim czasie zostaje nieco w tyle. Dlatego też do tej pory nie znajdziemy na rynku składanego telefonu od Apple, ale możliwe, że już od dłuższego czasu trwają nad nim prace. Oczywiście jak na razie nie są to oficjalne informacje, lecz bardzo ogólne plotki, które wynikają z poniższego tweeta. Oczywiście jak to bywa w tego typu przeciekowych informacji, może nic z nich nie dojść do skutku, a my będziemy czekać długie lata na podobne rozwiązanie.

Osobiście liczę, że mimo wszystko amerykański gigant z Cupertino zdecyduje się na wejście w ten segment rynku, bowiem większa konkurencja wpływa na zdecydowanie lepszą dostępność urządzeń, a także lepszą cenę dla nas konsumentów. A co Wy sądzicie o nadchodzącym składanym telefonie amerykańskiego giganta? Sądzicie, że będzie na co czekać? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: phonearena.com