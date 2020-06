Powiem szczerze, że w przypadku flagowców ze stajni chińskiego producenta oznaczonych jako Mi Mix nieco zapomniałem. Blisko półtora roku temu miałem okazję testować Xiaomi Mi Mix 3, a od tego czasu nie pojawiły się w normalnej dystrybucji kolejne generacje z tej linii urządzeń. Owszem mieliśmy okazję poznać Xiaomi Mi Mix Alpha, ale mimo wszystko trudno ten model zaliczyć jako pełnoprawnego następcę Mi Mix 3, który jest dostępny na sklepowych półkach. Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już niebawem, będziemy mogli oficjalnie poznać Xiaomi Mi Mix 4.

Co prawda najnowsze informacje nie są może przełomowe, ale z całą pewnością podkreślają fakt, że linia Mi Mix jest rodziną smartfonów z najwyższej półki. Po pierwsze Xiaomi Mi Mix 4 ma zostać wyposażony w ekran o odświeżaniu 120 Hz. Drugą informacją jest wsparcie dla technologii szybkiego ładowania o mocy 40 W, co byłoby przyzwoitym wynikiem choć do tych najszybciej ładujących urządzeń nieco zabraknie. Po trzecie według przeciekowych informacji poznamy dwie wersje Xiaomi Mi Mix – dokładniej mówiąc podstawowy model Xiaomi Mi Mix 4 oraz mocniejszą Pro. Trudno w tym momencie stwierdzić co dopisek Pro będzie oznaczał, ale najczęściej producent decyduje się na dodanie więcej pamięci RAM i ROM, czy wzmocnienie aparatu o dodatkowy „ficzer”. Najpewniej Xiaomi pójdzie jedno z powyższych rozwiązań. Bez wątpienia natomiast jest fakt, że sercem urządzenia będzie najmocniejszy aktualnie na rynku układ Qualcomma czyli Snapdragon 865.

Osobiście liczę na to, że Xiaomi zaskoczy nas czymś pozytywnie jeśli chodzi o przedni aparat. Myślę tutaj przede wszystkim o ciekawym rozwiązaniu związanym ze schowaniem aparatu do selfie. Może pod taflą ekranu? Dajcie znać w komentarzach jakie macie oczekiwania co do nadchodzącego flagowca chińskiego producenta.

Źródło: pocketnow.com