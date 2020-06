Aktualnie do testów w naszej redakcji wpadło kilka urządzeń sygnowanych logiem koreańskiego producenta. Wśród nich między innymi można znaleźć najnowszego flagowca Samsunga czyli Galaxy S20 Ultra 5G, który zadebiutował nieco ponad dwa miesiące temu. Prócz wersji Ultra na sklepowych półkach pojawił się również podstawowy model Galaxy S20, a także wersja „Plus”. Samsung zdecydował się na drobne przetasowania w porównaniu do poprzednich generacji swoich flagowców. Zyskaliśmy potężną wersję Ultra, natomiast nie ma budżetowej wersji Galaxy S20. Poprzednika nazwano Galaxy S10e. Wygląda jednak na to, że linia Galaxy S20 doczeka się nieco tańszego odpowiednika.

Na wstępie już zaznaczę, jak na razie nie mamy żadnych oficjalnych informacji związanych z Galaxy S20 Lite czy Galaxy S20e, poniższe dane są pochodzą z plotek i wiele może się jeszcze w tym kontekście zmienić. Po pierwsze premiera nowego telefonu będzie odbędzie się dopiero z początkiem 2021 roku, najpewniej oficjalnie pojawi się po raz pierwszy na targach CES 2021. Druga sprawa to nazwa, w tym roku zadebiutował Galaxy S10 Lite, który ciężko nazwać typowym budżetowym flagowcem, ale pewne podobieństwa mogą się nasunąć same. Druga opcja, która pojawia się w przeciekach to dopisek „FE”, co on oznacza? By zrozumieć ten zapis musimy powrócić do niechlubnego Galaxy Note 7, który niestety miał spory problem z baterią. Po wycofaniu z rynku i naprawie urządzenia pojawiła się na rynku nowa wersja Galaxy Note 7 oznaczona właśnie jako FE.

Powiem szczerze, że ta druga wersja wydaje się mało prawdopodobna i raczej stawiałbym na dopisek Lite lub powrót do „e”, ale jak to w praktyce będzie wyglądało przekonamy się za jakiś czas. Najpewniej dopiero na początku przyszłego roku.

Źródło: gsmarena.com