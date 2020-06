Realme dopiero co wkroczyło na polski rynek, a już udało się mu na nim zamieszać. Choć marka jest bardzo młoda, w swoim portfolio oferuje bardzo dobre smartfony, które nie wydrążą nam dziury w budżecie. Mimo niskiej kwoty, którą przyjdzie nam zapłacić otrzymujemy schludnie wykonany smartfon, z dużą ilością funkcji, rzadko spotykanych w tej półce cenowej. Realme 6 to świetny przykład takiego działania. Zapraszam do mojej recenzji tego modelu!

Zawartość pudełka oraz specyfikacja.

Realme 6 dotarł do mnie w bardzo ładnym, żółtym pudełku. W środku otrzymałem smartfona zapakowanego w foliowy woreczek, case’a, papierologię, pin do slotu na karty SIM, szybką 30 – watową ładowarkę oraz kabel USB typu C. Za duży minus muszę uznać brak zestawu słuchawkowego, choć cena tego smartfona niektóre braki usprawiedliwia. Przechodząc do specyfikacji – jest tu o czym opowiadać. Ekran w rozmiarze 6.5 cala z 90 Hz odświeżaniem o maksymalnej rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, to ewenement w tej półce cenowej. Do tego dochodzi procesor MediaTek Helio G90T, 8 GB ram’u i 128 GB pamięci wbudowanej, które zapewnią świetną wydajność w grach, multimediach i nie tylko. Mamy także dużą baterię o pojemności 4300 mAh, która bez problemu zapewni nam dwa dni działania. Realme dało nam do dyspozycji cztery aparaty. Pierwszy a za razem główny ma 64 Mpx, szerokokątny 8 Mpx, pomiar głębi 2 Mpx, oraz makro 2 Mpx. Aparat do selfie to małe wycięcie w ekranie o rozdzielczości 16 Mpx. Pełna specyfikacja urządzenia znajduje się w tabelce poniżej.

Jakość wykonania oraz design

Realme 6 od samego początku zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Mimo tego, że nie mamy styczności z flagowym urządzeniem spasowanie jest bardzo dobre, a użytkowanie jest bardzo miłe oraz wygodne. Dzięki nieprzesadzonym wymiarom, urządzenie idealnie wpasowuje się do dłoni i nie sprawia wrażenia zbyt dużego. Plecki wykonane są z plastiku, który z powodzeniem imituje szkło. Producentowi udało się stworzyć ciekawą strukturę graficzną, zaginającą światło od dołu po same krawędzie telefonu. Z tyłu znajduje się także aparat z czterema obiektywami w ustawieniu pionowym. Ramka została wykonana również z tworzywa sztucznego. Na froncie mamy wyświetlacz z wycięciem typu punch-hole, z niewielką ilością ramek. Na jego szczycie umieszczono głośnik do rozmów telefonicznych. Na dolnej krawędzi umieszczono średniej jakości głośnik, port USB-C, mikrofon oraz wejście słuchawkowe mini jack 3.5 mm. Po lewej stronie ramki znajdziemy przyciski do zmieniania głośności oraz tackę na dwie karty SIM, oraz kartę micro SD. Po prawej stronie ramki znajduje się przycisk zasilania, który spełnia rolę czytnika linii papilarnych. Jedynym mankamentem co do wykonania urządzenia, to lekko kiwający się przycisk zasilania, jednak nie przeszkadza to w codziennym użytkowaniu.

Wyświetlacz

Realme wyposażyło swój model w ekran IPS o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem 90 Hz. Dzięki temu otrzymujemy bardzo ładny, czytelny a przede wszystkim płynny wyświetlacz. Choć jest to urządzenie budżetowe, mamy wrażenie że wszystko tutaj „pływa”, dzięki czemu odczucia z użytkowania tego smartfona się potęgują. Wyświetlacz zajmuje 84% frontu, co daje nienajgorszy wynik, w porównaniu do swoich przeciwników. Przeciw uszkodzeniom chroni nas Corning Gorilla Glass, a na tafli szkła otrzymujemy już naklejoną folię wprost od producenta, dzięki czemu nie prędko będziemy musieli się przekonać jak bardzo odporna jest przednia szybka. Jedynie minusem wyświetlacza jest jego niezbyt wysoka jasność – w mocniejszym świetle słonecznym trudno nam dojrzeć co ukazuje w danym momencie. Poza tym, wszystko działa perfekcyjnie!

Bateria

W telefonie, producent zaimplementował ogniwo o pojemności 4300 mAh. Jest to z całą pewnością wystarczająca wielkość baterii. Wyróżnia go również bardzo szybkie 30 – watowe lądowanie. Dołączona do zestawu ładowarka, wypełni całe ogniwo prądem jedynie w 55 minut. W tej klasie telefonu jest to wynik conajmniej imponujący. Oczywiście brak nam tutaj ładowania indukcyjnego. Mimo zjadającego prąd dziewiędziesięciohercowego odświeżenia, bateria bez problemu wystarczy nam na dwa dni intensywnego użytkowania. Jest to duża zaleta tego smartfona.

Aparat

Jak w każdym smartfonie z 2020 roku, producent musi umieścić dużo aparatów. Wyrobił się swego rodzaju trend na zamieszczanie wielu matryc, zamiast dwóch a porządnych. Tutaj występuje ten sam przepadek. Mamy do czynienia z aparatem dobrym, ale nie zachwycającym. Ten model został wyposażony w 4 aparaty:

Główny obiektyw 64 Mpx z matrycą 1/1.7, oraz optyczną stabilizacją obrazu

Ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpx z polem widzenia 119 stopni

Pomiar głębi 2 Mpx

Makro 2 Mpx

Zdjęcia wykonane tym telefonem, na pierwszy rzut oka są ładne. Temperatura jest zawsze dobra, lecz przy włączonej sztucznej inteligencji zdjęcia często mają zbyt dużo saturacji. Standardowo fotografujemy w rozdzielczości 15.9 Mpx, ale mamy także możliwość użycia pełniej rozdzielczości 64 Mpx. Bardzo dobrze działa tryb makro, który z powodzeniem „łapie” obiekty ledwo co oddalone od obiektywu. Dzięki sensorowi przeznaczonemu do pomiaru głębi, zdjęcia portretowe również stoją na wysokim poziomie. Smartfon sprawdzi się bardzo dobrze, dla amatorów fotograficznych, oraz osób które chcą zastąpić kamerę typu point and shoot jakimś bardziej praktycznym rozwiązaniem.

W przypadku nagrań wideo jest dosyć dobrze. Mamy możliwość nagrywania maksymalnie w rozdzielczości 4K, przy 30 klatkach na sekundę. Jakość jest nie najgorsza, lecz z bliżej nieznanego nam powodu brakuje tutaj elektronicznej stabilizacji obrazu.

Oprogramowanie aparatu jest bardzo intuicyjne, rozbudowane i wygodne. Do dyspozycji mamy kilka trybów: Photo, Video, Portretowy, Nocny, 64 Mpx, Ekspert z manualnymi ustawieniami oraz kilka innych na ostatniej karcie. System jest bardzo wygodny do korzystania i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć wykonanych przy użyciu Realme 6.

Oprogramowanie

Realme 6 opiera się na systemie Android 10 z nakładką, wprost ze smartfonów Oppo (colorOS), która w tym przypadku nazywa się realme UI. Podczas gdy go testowałem, zdążył mieć już jedną aktualizację, gdzie otrzymał majową łatkę zabezpieczeń. Realme UI jest bardzo przyjemną do używania nakładką. Niewiele ją różni od przysłowiowego „czystego androida”, którego znajdziemy na telefonach od Google. Jedyne aplikacje które są preinstalowane na urządzeniu, to te z usług Google Mobile Services. Całe szczęście producent postanowił, aby nie wgrywać nam żadnych śmieciowych aplikacji. Aspekt graficzny nakładki jest również bardzo miły dla oka. Ogółem korzystało mi się z niej bardzo przyjemnie i z chęcią przeniósłbym, niektóre rozwiązania do innych smartfonów.

Multimedia

Teraz docieramy do jednego ze słabszych terytoriów smartfona – multimedia. Niestety podczas testów doświadczyłem, że dźwięk przez słuchawki jest bardzo płaski i bez bas’u (niezależnie czy używamy słuchawek przez Bluetooth czy jack 3.5 mm), a audio z wbudowanego pojedynczego głośnika ma dziwny, zupełnie inny niż nie naturalny nas dźwięk. Za to z pełnym przekonaniem muszę pochwalić ekran, ponieważ jest on wyrazisty, a barwy są miłe dla oka.

Czytniki biometryczne

Smartfon został wyposażony w czytnik lini papilarnych, umieszczony na przycisku zasilania. Jest to bardzo wygodna lokalizacja, w mojej prywatnej opinii lepsza niż na pleckach urządzenia. Odblokowywanie jest bardzo szybkie, a czytnik prawie nigdy się nie mylił. Pozycja odblokowywania jest naturalna i komfortowa, dzięki czemu łatwiej nam go dosięgnąć.

Wydajność

Specyfikacja tego smartfona jest bardzo dobra. Mamy bowiem aż 8 GB pamięci RAM, oraz wydajny procesor od MediaTek’a model Helio G90T. Wersja, którą otrzymałem jest najmocniejsza z dostępnych. Ani razu podczas grania, czy renderingu zdjęć nie zauważyłem spadku na wydajności. Zastosowany układ zdecydowanie wystarczy nawet najbardziej wymagającym użytkownikom, którzy szukają dobrego telefonu w niezbyt wygórowanej cenie.

Łączność oraz jakość rozmów

Specyfikacja związana z modułami łączności jest niewątpliwie przestarzała. Na pokładzie wylądował Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi piątej generacji. Do tego dochodzi moduł LTE, który nie zachwyca prędkościami pobierania i wysyłania. Warto zaznaczyć obecność modułu NFC, który umożliwia wszelkie płatności zbliżeniowe. Jeśli chodzi o działanie całego zestawu tych modułów nie mam uwag, oprócz wczesnej wymienionego modułu sieci komórkowej. Rozmowy są czyste i bez zakłóceń po mojej stronie, jak i rozmówcy. Nie napotkałem żadnych większych problemów podczas testów.

Podsumowanie

Realme 6 to naprawdę bardzo dobry budżetowy smartfon z niewielką ilością wad. Bez problemu może konkurować na rynku budżetowców jak i średniaków. Podczas testów, mimo przesiadki z prawie czterokrotnie droższego smartfona, nie napotkałem żadnych spowolnień oprócz wymienionych wcześniej prędkości pobierania danych, oraz jakości audio. Bardzo polecam ten telefon wszystkim, którzy szukają naprawdę dobrego urządzenia w przystępnej cenie, które sprawdzi się w wielu sytuacjach i nas nie zawiedzie. Mimo młodego wieku tej marki, udało się stworzyć kompletny jak na swój przedział cenowy telefon.