Motorola One Fusion+ jest pierwszym całkowicie pozbawionym wcięć, czy otworów smartfonem tego producenta na naszym rynku. Jest to średniopółkowiec z naprawdę obiecującą specyfikacją, świetnym zagospodarowaniem panelu przedniego. Wszystko to możemy dostać za naprawdę dobrą cenę.

Design urządzenia

Patrząc na urządzenie można stwierdzić, że jest to standardowy wygląd Motoroli.

Na rewersie urządzenia możemy ujrzeć system 4 kamer, diodę doświetlającą oraz czytnik linii papilarnych z charakterystycznym logiem w producenta na środku. Plecki urządzenia są wykonane standardowo z plastiku – jest tu ciekawy wzorek nadający ciekawego wyglądu urządzenia. Przód smartfona to duży obszar, którego nie zakłóca żaden obiektyw aparatu, kwestia tego przedniego została rozwiązana dzięki mechanizmowi wysuwającym go z górnej ramki telefonu. W sprzedaży będą dostępne dwa warianty kolorystyczne – niebieski oraz biały.

Specyfikacja smartfona

Wyświetlacz to duża aż 6.5 calowa jednostka IPS LCD w proporcjach 19,5:9 pracująca w rozdzielczości FullHD+ – przełoży się to na dobry wynik 395 ppi. Ekran jest certyfikowany dla HDR10.

Jednostka centralna, zaimplementowana w smartfonie to znany Snapdragon 730, procesor ten to dobra, sprawdzona konstrukcja z średniej półki, do dyspozycji smartfon ma także 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy aż do 1 TB za pomocą karty microSD. Urządzenie działa na Androidzie w wersji 10 z nakładką My Ux.

Całość jest zasilana dużym bo aż 5000 mAh ogniwem, z możliwością szybkiego 15W ładowania “TurboPower”.

W kwestii łączności mamy jedno wielkie ale – brak NFC skutkujący brakiem możliwości płatności zbliżeniowych, smartfon w takiej cenie powinien jednak taki moduł otrzymać.

Fotografia Motoroli One Fusion+

Na rewersie urządzenia mamy 4 obiektywy aparatów. Praktycznie trzy mają możliwość robienia zdjęć – czwarte oczko to czujnik głębi TOF. Główny obiektyw to 64 Mpx jednostka pracująca w technologii Quad Pixel, co oznacza że uzyskiwana jest lepsza jakość zdjęcia oraz detekcja autofokusa jest zdecydowanie szybsza i dokładniejsza. Druga kamera to 8Mpx ultra szeroki kąt z widokiem 118 stopni. Z tyłu jest jeszcze jeden użyteczny – 5Mpx Teleobiektyw. Przedni aparat to wysuwający się 16 Mpx obiektyw.

Cena urządzenia

Motorola One Fusion+ w Polsce ma trafić na półki sklepowe w dwóch wariantach kolorystycznych oraz jednym pamięciowym w cenie 1399 zł. Smartfon jest dobrze wyceniony patrząc na możliwości jakie producent nam oferuje, chociaż brak NFC w takiej półce cenowej powinien być niedopuszczalny. W wielu przypadkach brak takowego będzie przeważała czy wybrać Motorolę, czy konkurencyjne urządzenia, które takowy posiadają.