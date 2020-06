W ostatnim czasie mocno podrożały szczególnie flagowe modele większości producentów. Jednak największe różnice pomiędzy ceną zeszłorocznych najmocniejszych smartfonów, a nowościami z bieżącego roku odnotowało Xiaomi. Aktualnie za podstawowe wersje Xiaomi Mi 10 przyjdzie nam płacić około 3500 zł, natomiast jeszcze w ubiegłym roku ceny te były znacznie niższe. Producenci tłumaczą się nową technologią 5G. Najmocniejszy układ aktualnie dostępny na rynku z modułem 5G jest znacznie droższy, więc cena telefonu mimochodem poszła w górę. Nie wiem do końca ile jest w tym prawdy, ale zmiany ceny są mocno zauważalne. Obawiałem się, że po części dotknie podwyżka również modele z niższych półek, ale najnowsze premiery i zapowiedzi na szczęście rozwiewają wszelkie wątpliwości.

Najnowsza podstawowa generacja urządzeń chińskiego producenta czyli Redmi 9 sumarycznie będzie najpewniej składać się z trzech modeli – Redmi 9A, Redmi 9C oraz Redmi 9. Urządzenia te należą do jednych z najbardziej budżetowych rozwiązań, jednak oferują specyfikację, która bez przeszkód powinna obsłużyć wszelkie podstawowe zadania jakich oczekujemy od smartfona. Według przeciekowych danych najmocniejszy z całej tej rodziny, czyli Redmi 9 będzie dostępny w sprzedaży w bardzo podobnej cenie jak jego poprzednik Redmi 8. W przeliczeniu na złotówki podstawowa wersja czyli 3 GB RAM i 32 GB ROM, to koszt około 599 zł. Natomiast mocniejsza wersja z 4 GB RAM i 64 GB ROM to już koszt około 699 zł. Oczywiście jak na razie są to dane przeciekowe i nie mamy 100% pewności, że też takie pozostaną w przypadku nowej generacji Redmi.

Pierwsze konkretne oficjalne informacje na temat linii Redmi 9 pewnie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, ale to już zapewne bliżej niż dalej. Czekacie na najnowsze urządzenia chińskiego producenta? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: gsmarena.com