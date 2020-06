W ostatnich dniach Motorola zaprezentowała 2 smartfony z klasy budżetowej. Ma to na celu pozyskanie (lub odzyskanie) większej ilości klientów. Pierwszy model Moto G Fast ma zapewne być kolejnym dzieckiem z linii G, równocześnie Moto E będzie nawiązaniem do przeszłości – w roku 2015 mieliśmy już smartfon z taką nazwą, firma chce aby jej produkty były dobre pod względem cena-jakość.

Motorola Moto G Fast

Jako iż jest to kolejny smartfon z linii G możemy spodziewać się średnio półkowca z typowym obecnie dla Motoroli designem – duży wyświetlacz, z otworem w ekranie z tyłu oczka aparatów oraz czytnik linii papilarnych z logiem firmy. Niestety jak narazie jest wiadomo tylko o jednym wariancie kolorystycznym, mianowicie białymi perłowymi pleckami z charakterystyczną “paskowaną” fakturą – zabieg ten został już użyty w Moto G8 Power. Smartfon jest także wodoodporny, chociaż producent nie zaznaczył tego jakimkolwiek certyfikatem IP.

Motorola Moto G Fast jest wyposażona w 6.4 calowy wyświetlacz IPS LCD , pracujący z rozdzielczością HD+. Jednostka centralna zaimplementowana w urządzeniu to znany Snapdragon 665, wspierany 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na dane. Wszystko to będzie zasilane ogniwem o pojemności 4000 mAh z dosyć szybkim 10W ładowaniem. W kwestii obiektywów, są one 3. Główny to 16 Mpx jednostka z światłem 1.7, drugi to szeroki kąt, ostatni to 2 Mpx obiektyw makro. Telefon pozwala nagrywać w rozdzielczości 4K UHD maksymalnie w 30 klatkach na sekundę oraz w FullHD w 60 lub 30 FPS za pomocą głównego obiektywu, ultra szeroki kąt to maksymalnie 30 FPS w rozdzielczości 1920 x 1080. Całość ma działać na Androidzie z wersją 10. Smartfon ma być wyceniony na około 200 dolarów czyli około 800 zł.

Motrolola Moto E

Moto E jest w pewnym sensie próbą ożywienia niezbyt popularnej serii, której głównymi założeniami była jak najlepsza cena do jakości. Moto E jest bardzo podobna do Moto G Fast, ma jednak nieznacznie mniejszy wyświetlacz 6.2 cala HD+ IPS LCD (przełoży się jednak to na lepszą szczegółowość ekranu – wyższa liczba pikseli na cal) z wcięciem w ekranie w kształcie kropli. Napędzana będzie Snapdragonem 632 wspieranym 2 GB RAM i 32 GB pamięci ROM. Ogniwo zastosowane też będzie nieco mniej pojemne, bo 3550 mAh z wolniejszym 5W ładowaniem wynikającym z braku Usb typu C. Obiektywy na tyle smartfona będą dwa 13 Mpx główny oraz 2 Mpx czujnik głębi TOF. Urządzenie działa na Androidzie 10. Smartfon ma być wyceniony na 150 dolarów czyli około 600 zł.