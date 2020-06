Pandemia koronawirusa zmieniła mocno podejście do bieżących wydarzeń. Co prawda w większości wypadku branża mobilna nie została zbyt mocno dotknięta pod tym względem jak pozostałe, ale mimo wszystko najpewniej część planów producentów musiała zostać na nowo zweryfikowana. Mimo tych wszystkich zawirowań producenci sprzętu mobilnego mają dla nas całkiem sporą ilość nowych smartfonów i tabletów. W ostatnim tygodniu mieliśmy okazję oficjalnie w Polsce „przywitać” POCO F2 Pro, a następny tydzień pojawią się kolejne urządzenia ze stajni Realme. Na świecie również premiera goni premierę i na to wygląda, że w bieżącym roku sezon ogórkowy podobnie jak w poprzednim zostanie zauważalnie skrócony do absolutnego minimum.

Według kolejnych już przeciekowych informacji już z początkiem sierpnia bieżącego roku poznamy dwa nowe smartfony koreańskiego producenta. Mowa w tym wypadku oczywiście o Samsungu Galaxy Note 20 i całej rodzinie Note 20. Równocześnie powinniśmy również poznać następcę składanego urządzenia czyli Galaxy Fold. Druga generacja składanego urządzenia ma przynieść ze sobą dużo nowości. Przede wszystkim znacznie większy drugi wyświetlacz, a także rysik S-Pen, który dobrze znamy z linii urządzeń Note 20. To właśnie ten ostatni element może być ogniwem łączącym oba smartfony – Galaxy Fold 2 oraz linię smartfonów Galaxy Note 20. Bo właśnie najpewniej poznamy dwa modele z tej serii. Podstawowy model czyli Galaxy Note 20 z ekranem o przekątnej 6,7 cala, oraz mocniejszy wariant Galaxy Note 20+ bądź Galaxy Note 20 Ultra z nieco większym wyświetlaczem o przekątnej 6,9 cala.

Wszystkie powyższe nowości powinny ujrzeć światło dzienne już za niespełna dwa miesiąca na początku sierpnia bieżącego roku, a dokładnie 5 sierpnia. Jednak jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne potwierdzenie daty imprezy przez samego koreańskiego producenta. Znając jednak harmonogram premier Koreańczyków można być niemal pewny, że 5 sierpnia jest jak najbardziej realną datą. Na którą premierę czekacie bardziej? Galaxy Note 20 czy Galaxy Fold 2? Dajcie znać w komentarzach.

