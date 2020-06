Apple może przygotowywać subskrypcję łączącą różne usługi

Jednym ze sposobów na zarobek giganta z Cupertino są różnego rodzaju usługi, za które należy wykupić subskrypcję. Apple Music pozwoli nam streamować muzykę, Apple TV+ da nam dostęp do ekskluzywnych seriali, dzięki Apple Arcade zagramy w gry, Apple News+ otwiera przed nami świat elektronicznej prasy, a z Apple iCloud uzyskujemy dostęp do przestrzeni dyskowej w chmurze. Naturalnie za każdą z tych usług płacimy oddzielnie, ale w przyszłości może pojawić się drugie wyjście.

Beta systemu iOS 13.5.5 sugeruje, że Apple może pracować nad łączoną subskrypcją dla swoich usług. Pliki źródłowe testowej wersji nowego iOS’a odnoszą się do tzw. “Bundle Offer” oraz “Bundle Subscription”, czyli oferty i subskrypcji pakietu. Takie informacje nie istniały w kodzie wcześniejszych wersji systemu, a ich istnienie może sugerować nowości dotyczące swoich usług. Kody są powiązane z systemem zarządzania subskrypcjami usług Apple, stąd jasne domniemania na temat nowej oferty.

Już jakiś czas temu pojawiły się wzmianki mówiące o rozmowach Apple z wydawcami na temat grupowej subskrypcji. Kod źródłowy iOS’a 13.5.5 może być dowodem na to, że Apple powoli przygotowuje swoją nową ofertę. Wykupienie dostępu do kilku usług w pakiecie będzie oczywiście bardziej korzystne cenowo dla konsumenta niż płacenie za każdą usługę osobno. A amerykański gigant nie byłby taki chętny do tego posunięcia gdyby sam nie widział w tym zysku. Potencjalna możliwość grupowania usług w pojedyncze subskrypcje z pewnością przyciągnie wielu nowych konsumentów, więc chyba wszyscy będą zadowoleni.

Na razie nie wiadomo kiedy usługi w pakietach pojawią się w ofercie giganta z Cupertino. Na ten moment mówi się jedynie o planach.