Technologia idzie cały czas do przodu i powiem szczerze, że naprawdę ciężko nad wszystkimi nowościami nadążyć. Jednym z nowości, która powoli wkracza na salony jest sieć 5G. W Polsce tak na dobrą sprawę jeszcze cały temat raczkuje. Pierwsze próby włączenia i działania sieci 5G ma Plus, a lada moment dołączy do tego Orange. Jednak mimo wszystko są to rozwiązania, która działają na pół gwizdka, bowiem operatorzy w Polsce jak na razie nie mają dostępu do dodatkowych częstotliwości, które są dedykowane sieci 5G. Drugim problemem jest jeszcze nie tak popularny moduł 5G w samych telefonach. Jak na razie jest on implementowany głównie we flagowych modelach za dobre kilka tysięcy złotych. Na szczęście dla nas szybko to się zmienia czego dowodem jest właśnie najnowszy telefon chińskiego producenta. Mowa tutaj o Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Po pierwsze to co wyróżnia Xiaomi Mi 10 Lite 5G to właśnie moduł 5G. Reszta specyfikacji jest również solidna. Do naszej dyspozycji oddano Snpadragona 765G wraz 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB ROM lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego dochodzi duży 6,57 calowy wyświetlacz pracujący z maksymalną rozdzielczością Full HD+, bateria o pojemności 4160 mAh wraz ze wsparciem dla szybkiego ładowania 20 W. Na plus również mamy poczwórny główny aparat z matrycami 48 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx oraz 2 Mpx. Po kolei pierwszy obiektyw jest głównym, później ultraszerkokokątny, makro oraz do głębi. Całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze, a do tego chiński producent całkiem rozsądnie wycenił najnowszy swój telefon.

Według oficjalnej informacji Xiaomi Mi 10 Lite 5G pojawi się na sklepowych półkach w Polsce już 8 czerwca. Podstawowa wersja z 6 GB pamięci RAM oraz 64 GB ROM kosztować będzie 1699 zł, natomiast 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB ROM to wydatek o 100 zł większy, czyli 1799 zł. Tym oto sposobem na rynku pojawia się najtańszy smartfon z modułem 5G. Czy warto go kupić? Już niedługo trafi w nasze ręce sampel testowy i wtedy sprawdzimy jak w praktyce sprawuje się najnowszy telefon chińskiego producenta.

Źródło: informacja prasowa