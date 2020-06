Mam sentyment do marki High Tech Computer i całej linii urządzeń Desire. Blisko 10 lat temu zaczynałem swoją przygodę ze smartfonami z systemem sygnowanym zielonym robocikiem właśnie od modelu tajwańskiego producenta czyli HTC Desire. Przez te lata wiele się na rynku zmieniło i wówczas w wielu aspektach HTC było firmą, która wprowadzała jako pierwsza pewne nowości na rynek mobilnych technologii. Teraz niestety boryka się z dużymi problemami, szczególnie finansowymi. Smartfony HTC już nie są tak wyczekiwane jak to miało miejsce wcześniej. Jednak od czasu do czasu pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z nim jest HTC Desire 20 Pro.

Ci Z Was, którzy oczekują prawdziwego flagowca od HTC niestety muszą się rozczarować. Na to wygląda, że HTC Desire 20 Pro będzie średniopółkowym telefonem. Solidnym, ale jednak średnipółkowcem. Po pierwsze otrzymamy całkiem wydajny układ Qualcomma czyli Snapdragona 665 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Do tego dojdzie całkiem duży wyświetlacz 6,5 calowy, który będzie pracować w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Dodatkowo całość ma działać pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji Androida oznaczonej numerem 10. Całość na papierze wygląda całkiem solidnie, ale jak na razie nie znamy najważniejszego elementu czyli ceny urządzenia. Ta jeśli nie będzie konkurencyjna to High Tech Computer nie zyska zbyt dużej ilości nowych fanów.

Osobiście jestem nieco rozczarowany HTC Desire 20, bo mimo wszystko liczyłem na więcej informacji związanej z nadchodzącym flagowcem HTC, a tak od dłuższego czasu totalna posucha. Liczę, że HTC przygotuje odpowiednią odpowiedź na zapędy konkurencji jeśli chodzi o najciekawszy smartfon 2020 możemy liczyć na ciekawy pojedynek na szczycie.

Źródło: gsmarena.com