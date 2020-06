Wielu z nas Apple towarzyszy przez cały dzień … MacBook w biurze, iPhone w kieszeni, Apple Watch na ręce, a w domu iPad na sofie. Choć niewiele osób w Polsce wie (z uwagi na to, że ten sprzęt niestety nie znalazł się w sprzedaży na naszym rynku), amerykański gigant produkuje także smart głośniki. Nam jednak udało się go zdobyć, a następnie przetestować.

Na wstępie muszę powiedzieć, że jest to sprzęt klasy premium. Od rozpakowania po pierwsze użycie widać kto wykonał to urządzenie. Idealne dopracowanie opakowania, hardware’u i systemu. To główne cechy produktów wyprodukowanych i zaprojektowanych przez Apple.

Zawartość opakowania i specyfikacja

Jak każdy produkt od Apple, głośnik otrzymujemy w białym, minimalistycznym pudełku z nadrukiem prezentującym jego wizerunek, nazwę i oczywiście nadgryzione jabłko. W środku znajdziemy głośnik z kablem zasilającym owinięty w folię, instrukcję obsługi oraz dwie naklejki z charakterystycznym logiem producenta.

HomePod jest dosyć ciężki, bo wazy aż 2,5 Kg. Jak na taką wagę powinien być tez sporych rozmiarów… Nie jest. Cała nowoczesna technologia zawarta jest w „opakowaniu” o wysokości zaledwie 172 mm i szerokości 142 mm. Dzięki tym wymiarom, głośnika zmieści się wszędzie nie zajmując dużej ilości miejsca, a dostarczy nam muzykę najwyższej o najwyższej jakości. Chip napędzający urządzenie to znany nam z iPhone 6 i 6+, dwurdzeniowy Apple A8. Na wyposażeniu znajdziemy także Bluetooth 5.0, wbudowany sześciokanałowy mikrofon, głośnik niskotonowy a nawet dotykowe sterowanie poprzez ekran LCD, który znajduje się na szczycie głośnika.

Jakość wykonania i design

Szkielet HomePod’a został wykonany z metalu i powleczony plecionym materiałem – miękkim i miłym w dotyku. Dzięki temu jest odporny na zarysowania, które z łatwością mogą się przytrafić z biegiem czasu użytkowania tego typu urządzenia. Spasowanie jest oczywiście na wysokim poziomie, jak przystało na produkt tego producenta i w tym przedziale cenowym.

Design jest bardzo nowoczesny oraz minimalistyczny. Nie mamy żadnych wymyślnych elementów – tylko czysta i biała konstrukcja zaprojektowana przez inżynierów Apple w Kalifornii. Na górze głośnika znajdziemy mały wyświetlacz z dotykowymi przyciskami „głośniej, ciszej”, oraz wyświetlająca się ikona Siri.

Obsługa, oprogramowanie i Siri

Kiedy sparujemy naszego nowego HomePod’a z iPhone’m poprzez NFC, łączymy z WI-FI, a w aplikacji „Mój Dom” automatycznie pojawiają się ustawienia głośnika. Aby puścić muzykę, należy włączyć ją poprzez zapytanie Siri – Apple’owego asystenta głosowego. Kolejną opcją jest puszczenie jej bezpośrednio z aplikacji Music lub nakierowanie źródła Audio na HomePod’a. Ogólna obsługa jest bardzo prosta i wystarczy dosłownie kilka minut aby nauczyć się jak działa. Poniżej zamieszczam screen’y bezpośrednio z aplikacji, oraz odtwarzacza multimedialnego:

Bardzo dopracowaną funkcją HomePod’a jest asystent głosowy – Siri. Wszyscy znamy ją już z iPhone’ów i iPad’ów. Reaguje na każde wezwanie i zawsze jest w stanie pomóc. Możemy ją aktywować komendą głosową „Hey Siri”, lub za pomocą tapnięcia na wyświetlacz. Jedyną wadą tej funkcji jest brak obsługi języka polskiego. Warto rozważyć czy nam to przeszkadza, zanim zdecydujemy się na zakup tego urządzenia.

Jakość odtwarzanego dźwięku

Choć jest to pierwsze podejście ze strony Apple do stworzenia swojego głośnika, ta próba wyszła im znakomicie. Mimo braku doświadczenia w tworzeniu domowego sprzętu grającego, inżynierowie dokonali wszelkich starań ze strony hardware jak i software aby stworzyć urządzenie doskonałe i tak się stało.

Rozpakowując i ustawiając HomePod’a wiedziałem, że będzie grał bardzo dobrze … ale nie, że aż tak. Mimo małych rozmiarów dźwięk rozprzestrzenia się swietnie, dzięki specjalnemu systemowi sterowania i roznoszenia fal dźwiękowych. Dźwięk, który usłyszymy jest bardzo głęboki i soczysty, a tony bardzo przyjemne dla ucha. Maksymalna głośność jest bardzo wysoka. Ogółem w tym budżecie trudno trafić na lepszy sprzęt grający z tak dużą ilością funkcji i tak doskonałym dźwiękiem.

Podsumowanie

HomePod to świetny smart głośnik. Wszystko stoi tu na najwyższym poziomie – od wykonania po dźwięk. Asystent głosowy działa bardzo dobrze, bez żadnych opóźnień. Jedynym problemem jest tutaj brak języka polskiego, choć części osób to może przeszkadzać, większość z nas w dzisiejszych czasach i tak mówi po angielsku, więc nie powinno to stanowić żadnego problemu.

Głośnik staje się doposażeniem naszego ekosystemu Apple, ale również wystrojem wnętrza. Dzięki minimalistycznemu i nowoczesnemu wyglądowi nie przypomina konwencjonalnego przetwornika dźwięku, więc może służyć jako dodatkowy element dekoracyjny. Wszystko stoi tu na najwyższym poziomie – od wykonania po wychodzące z niego audio. Cena urządzenia w dystrybucji X-Kom to 1699 zł. Niestety nie znajduje się on w oficjalnej dystrybucji Apple na Polskę. Mimo to, z całą pewnością polecam go wszystkim użytkownikom sprzętów Apple. Dla mnie to głośnik idealny…