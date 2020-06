Xiaomi od jakiegoś czasu przyjęło taktykę zasypywania średniej półki cenowej ogromną ilością swoich propozycji. Taktyka wydaje się być skuteczna, gdyż wzrost sprzedaży jest bardzo wysoki, a coraz więcej osób przekonuje się do tego producenta.

Dzisiejszym gościem jest stosunkowo świeża propozycja – Xiaomi Redmi Note 9S. Jego cena wynosi obecnie tyle samo co Redmi Note 8 Pro, który premierę miał około niespełna pół roku temu. Czym zatem Xiaomi próbuje przekonać do nowszego modelu? Dowiemy się w tym teście!

Zawartość pudełka i specyfikacja

Opakowanie prezentuje się dość klasycznie – ma ono biały kolor i zdobi je grafika prezentująca smartfon. Zestaw zawiera poza smartfonem: kabel ze złączem USB-C, szybką ładowarkę 5V – 3A, a także ciemne silikonowe etui (z zaślepką portu do ładowania). Zestaw jest zatem znany z poprzednich modeli producenta, a konsekwentne dodawanie etui do zestawu uważam za bardzo dobry gest ze strony producenta.

Na pierwszy rzut oka smartfon zyskać może w oczach użytkownika za sprawą designu. Mogą to być także rozmiary – to spory i ciężki smartfon. Wszystko za sprawą sporej baterii o pojemności 5020 mAh, która wygląda dość obiecująco. Tutaj także producent zadbał o odpowiednio wydajne podzespoły. Po raz kolejny taki zestaw zapowiada się na pogromcę konkurencji w tej klasie.

Jakość wykonania i design

Redmi Note 9S został wykonany z dobrej jakości materiałów – dwie tafle szkła zostały przedzielone plastikowym korpusem. Na froncie znajdziemy szkło Corning Gorilla Glass 5. Korpus może pozostawiań małe zastrzeżenia, lecz wygląda na metalowy i większość osób z tym materiałem go łatwo pomyli. Jest zatem dobrze, zgodnie z klasą urządzenia.

Na prawym boku urządzenia umieszczono czytnik linii papilarnych i przyciski regulacji głośności, natomiast na lewym znajdziemy tackę na karty SIM (2x nanoSIM + 1x MicroSD). U góry umieszczono diodę podczerwieni (smartfon może pełnić funkcję pilota), a u dołu znajdziemy port USB-C, głośnik, oraz złącze MiniJack 3,5 mm.

Na początku omawiania designu należy zaznaczyć, iż do testów trafiła wersja Interstellar Grey. W świetle dziennym wygląda ona na odcień niebieskiego, lecz z jakiegoś powodu wersja niebieska to ta, która wygląda na zieloną na obrazkach promocyjnych. Jest to najpewniej wynik wychwalanych przez producenta procesów polerowania.

Design zasługuje jednak na pochwałę i czyni smartfon bardzo ładnym. Front to pokrywa praktycznie bezbramkowy wyświetlacz, podbródek jest dość szczupły, a otwór na aparat umieszczony po środku nie zaburza estetyki. W maskownicy głośnika umieszczono także maleńką białą diodę powiadomień. Z frontu jest zatem futurystycznie i świeżo.

Tył pomimo zawirowań w kolorystyce zasługuje na pochwałę, gdyż jestem jak najbardziej na „tak” dla tej wersji szarości. Plecki mienią się wieloma kolorami, „denimowy” odcień błękitu przypadł mi bardzo do gustu, a wszelkie wychwalane polerowania przyniosły dobre efekty. Umieszczony na środku aparat w jakimś stopniu wyróżnia obudowę, lecz niestety mocno odstaje.

Całościowo zatem, 9S jest pięknym smartfonem, który nawet w „nudnej” szarej wersji zwraca uwagę klienta. Do tego dobre wrażenie robi futurystyczny ekran.

Wyświetlacz

Zastosowany w tym modelu wyświetlacz ma dość spore rozmiary – 6,67 cala w rozdzielczości 1080 x 2400 pixeli, która daje zagęszczenie na poziomie 395 ppi. Matrycę wykonano w technologii IPS, a front w ponad 84% pokrywa wyświetlacz.

Poza futurystycznym designem ekran oferuje użytkownikowi całkiem dobre parametry. Wyświetlane barwy są dość żywe i nasycone, czernie są na dobrym poziomie, a jasność maksymalna i minimalna nie pozostawiają wiele do życzenia. Brakuje tutaj always-on-display, lecz jego zamiennikiem jest dioda powiadomień. Producent zachwala także niską emisję światła niebieskiego, która jest certyfikowana przez TÜV Rheinland.

Redmi Note 9S może zatem pochwalić się dobrej klasy ekranem, odpowiednim do tej półki cenowej.

Bateria

W smartfonie zastosowano baterię o pokaźnej pojemności 5020 mAh. Efekty są dość przeciętne – przy moim intensywnym trybie pracy smartfon wytrzymywał 1-1,5 dnia pracy. Mniej wymagający użytkownicy mogą zatem „wycisnąć” lekko ponad 2 dni pracy.

Ładowarka dołączona do zestawu ma natężenie 5V – 3A. Za jej pomocą w ciągu 15 minut ładowania uzupełnimy około 20% baterii. Ładowanie smartfona do 100% zajmie około 70 minut.

Aspekt baterii w tym smartfonie wypada zatem całkiem optymalnie.

Aparat fotograficzny

Na pleckach znajdziemy zaakcentowany aparat fotograficzny złożony z czterech obiektywów. Główny moduł ma rozdzielczość 48 Mpx, przysłonę f/1.79 i oferuje pole widzenia 79°. Dodatkowe moduły to: szerokokątny 8 Mpx f/2.2 z polem widzenia 119°, makro 5 Mpx f/2.4, oraz czujnik głębi 2 Mpx f/2.4.

Aplikacja aparatu jest prosta i przejrzysta. Wśród trybów na uwagę zasługują nocny, a także Pro z wieloma możliwości ręcznych ustawień parametrów zdjęcia. Obok spustu migawki znajdziemy przełączniki pomiędzy obiektywem główny, szerokokątnym i 2x zoom.

Spójrzmy jednak na jakość zdjęć wykonywanych przez Redmi Note 9S. W słoneczny „pandemiowy” dzień efekty są raczej przyjemne dla oczu – kolory są żywe i nasycone, fotki są szczegółowe i pełne detali. Moje zastrzeżenia budzą jednak różnice w jakości wykonywanych zdjęć poszczególnymi trybami. Rzecz jasna najładniejsze wychodzą przy użyciu klasycznego trybu, a najpewniej z niego wycinany jest cyfrowo 2x zoom – stąd mniejsza ostrość i ilość detali. Najgorzej jest jednak w przypadku obiektywu szerokokątnego, który wykonuje zdjęcia zdecydowanie ciemniejsze. Tryb portretowy i makro działają dobrze i dodają możliwości fotograficznych smartfonowi. Całościowo zdjęcia nocne są zatem dobre i w tej klasie nie wyróżniają się zbyt znacząco.

W nocy jakość zdjęć ulega pogorszeniu – z pomocą przychodzi tutaj tryb nocny. W słabo oświetlonej okolicy telefon radzi sobie z zarejestrowaniem sporej ilości detali, lecz szczegółowość zdjęć spada znacząco. Zoom w ciemności działa jeszcze gorzej i traktować go należy jedynie jako ciekawostkę – detali jest niewiele, a zdjęcia są nieszczegółowe. Aparat zatem radzi sobie w nocnej scenerii podobnie do konkurencji – to jeszcze nie czas w tej półce cenowej na dobre zdjęcia nocne.

Redmi Note 9S nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 kl./s lub FHD przy 60 kl./s. Smartfon radzi sobie także ze Slow Motion 960 kl./s przy HD. Filmy zasługują jednak na pochwałę – są szczegółowe i pełne detali, mają ładne nasycone kolory, a ich płynność nie pozostawia zastrzeżeń. Stabilizacja obrazu nie jest tutaj najlepsza, lecz w tej klasie to standard. Zatem po unieruchomieniu smartfonem tym zdołamy nagrać bardzo ładne filmy.

Frontowy obiektyw ukryty w otworze nad ekranem ma rozdzielczość 16 Mpx i przysłonę f/2.48. Posiada także w aplikacji kilka możliwości upiększania fotografowanej osoby. Zdjęcia wykonane za jego pomocą zasługują na duży plus – są bardzo szczegółowe i pełne detali, a kolory wypadają bardzo dobrze. Smartfon będzie zatem bardzo dobry dla fanów robienia zdjęć typu selfie.

Podsumowując, Redmi Note 9S nie zaskakuje możliwościami foto-wideo, lecz na pewno przypadnie do gustu większości przeciętnych użytkowników.

Zabezpieczenia biometryczne

Zgodnie z obecnymi standardami, Redmi Note 9S posiada dwie opcje zabezpieczenia dostępu do urządzenia. Pierwszym jest skaner linii papilarnych umieszczony na prawym boku urządzenia. Działa on bardzo szybko i celnie, nie myli się praktycznie nigdy, a także umiejscowiono go na odpowiedniej wysokości. Poradzi sobie także z odczytaniem linii papilarnych palca lewej ręki, co u osoby leworęcznej jest dość znaczące.

Druga opcja to skaner twarzy, który również nie pozostawia zastrzeżeń. Po połączeniu z funkcją wybudzania po podniesieniu odczyt trwa niecałą sekundę. Wykorzystuje on jednak tylko aparat frontowy, a zatem jego bezpieczeństwo jest niższe niż skanera linii papilarnych.

Zabezpieczenia biometryczne w tym modelu są zatem bezproblemowe i szybkie.

Oprogramowanie

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 z nakładką systemową MIUI Global 11.0.2. System ma aktualne poprawki bezpieczeństwa z kwietnia 2020 roku.

Nakładka ta jest jedną z moich ulubionych w systemie Android – pomimo znaczącej ingerencji w system poprawia ona odczucia z pracy ze sprzętem, a do tego posiada wiele przydatnych funkcji. Na uwagę zasługują tutaj m. in.:

Wszelkie możliwości personalizacji – pozwalają dostosować smartfon pod swój gust;

Tryb ciemny, który zmienia wszystkie tła na czarne;

Gesty pełnoekranowe, pozwalające zastąpić klasyczne przyciski Androida;

Możliwość przypisania szybkich skrótów;

Opcja czyszczenia głośnika.

Całościowo interfejs smartfona jest przejrzysty i przyjemny, a jego funkcje uważam za bardzo przydatne.

Wydajność

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G o maksymalnym taktowaniu 2.30 GHz, wykonany w technologii 8 nm. Układ graficzny to Adreno 618, a testowana wersja posiada 4 GB pamięci RAM, oraz 64 GB dysku (około 50 GB dla użytkownika). Takie podzespoły pozwalają osiągnąć ponad 243000 punktów w AnTuTu.

Wydajność tego modelu stoi na bardzo wysokim poziomie i w tej cenie ma niewielu konkurentów. 9S jest płynny i szybki przez zdecydowaną większość czasu, animacje nie łapią przycinek, a przełączanie pomiędzy aplikacjami przebiega bardzo sprawnie. Smartfon pozwoli także zagrać w bardziej wymagające gry, a rozgrywka będzie najpewniej przyjemna.

Redmi Note 9S to zatem wydajny smartfon, który zaspokoi potrzeby przeciętnego użytkownika na najbliższe 2-3 lata.

Dźwięk

Smartfon posiada pojedynczy głośnik ulokowany u domu obudowy. Znajdziemy tam także wejście słuchawkowe MiniJack. W ustawieniach znajdziemy wiele możliwości dostosowania dźwięku pod własne preferencje, m.in. ręczny korektor.

Po podłączeniu słuchawek dobrej jakości smartfon gra bardzo dobrze – dźwięk jest czysty, usłyszymy w nim niskie i wysokie tony, a barwa jest bardzo przyjemna. Po odłączeniu słuchawek nadal nie będziemy rozczarowani. Głośnik zewnętrzny jest donośny i jego barwa może się podobać, słychać tutaj nawet niskie tony.

Smartfon gra zatem bardzo dobrze i zadowoli większość osób opcjami muzycznymi.

Łączność

Redmi Note 9S posiada dwuzakresowy moduł Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 i 5 GHz). Działanie internetu w smartfonie podczas testów nie pozostawia zastrzeżeń. Rozmowy telefoniczne przebiegały przyjemne i bezszelestne. Na pokładzie jest też Bluetooth 5.0., zabrakło niestety NFC.

Podsumowanie

Xiaomi Redmi Note 9S to dobry smartfon ze średniej półki cenowej, który sprosta wymaganiom przeciętnych użytkowników. Głównymi atutami są tutaj: wydajność, bateria czy nakładka systemowa MIUI. Całość została zamknięta w ładnej obudowie, dzięki której smartfon może przyciągnąć uwagę swoim wyglądem.

Podsumowując, jest do dobrej jakości smartfon ze średniej półki cenowej. Jego zakup mogę z przyjemnością polecić.

A co Wy sądzicie na temat Redmi Note 9S? Czy podoba się Wam testowana wersja kolorystyczna? Sekcja komentarzy należy do Was, a ja dziękuję za przeczytanie. Do zobaczenia w następnym teście!