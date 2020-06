Mimo, że wielkimi krokami zbliża się sezon ogórkowy to kolejnych informacji związanych z nowymi urządzeniami cały czas przybywa. Na dniach pojawią się nowe urządzenia, które będą podbijać rynek w najbliższym czasie, ale nie samymi smartfonami człowiek żyje, jak to powiadają. Xiaomi w swoim portfolio ma całkiem pokaźną liczbę urządzeń, które sprzedają się jak świeże bułeczki. Z całą pewnością jednym z nich jest właśnie Xiaomi Mi Band czyli inteligentna opaska. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że już niebawem poznamy kolejną generację tego urządzenia, czyli Xiaomi Mi Band 5.

Za nieco ponad półtora tygodnia Xiaomi oficjalnie powinno zaprezentować Xiaomi Mi Band 5, dokładniej mówiąc 11 czerwca, a urządzenie pojawi się na chińskich sklepowych półkach tydzień później czyli w okolicy 18 czerwca. Nie wiemy kiedy konkretnie smartband pojawi się w Europie w tym w Polsce, ale znając politykę wydawniczą naszego rodzimego oddziału Xiaomi nie będziemy zbyt wiele czekać na Xiaomi Mi Band 5.

Najnowsza generacja opaski chińskiego producenta ma przynieść kilka znaczących zmian. Przede wszystkim większy wyświetlacz i ma być on bardziej bezramkowy. Po drugie będziemy mogli badać poziom saturacji krwi oraz monitorować cykl menstruacyjny. Dla tych, którzy liczyli, że w wersji międzynarodowej dostaną NFC muszą rozczarować. Plotki wskazują, że tylko chińskie modele będą miały taką opcję. W przypadku GPS wygląda na to, że wszyscy będą musieli obejść się smakiem i czekać do następnej generacji urządzeń Xiaomi.

Jak na razie nie pozostaje nam wiele, jak czekać na kolejne doniesienia ze stajni chińskiego producenta. Jednak wszystkie nasze wątpliwości powinny zostać relatywnie szybko rozwiane, przez debiut na rynku już 11 czerwca bieżącego roku. Nic tylko czekać jak smartband pojawi się w Polsce na sklepowych półkach.

Źródło: gsmarena.com