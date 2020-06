Niedawno pisaliśmy o prawdopodobnej premierze Redmi 9 oraz prawdopodobnej specyfikacji urządzenia – z nowych informacji możemy dowiedzieć się, że producent postanowił wydać aż 3 smartfony w tej serii.

Dane pochodzą od znanego “przeciekacza”. Specyfikacja podstawowej wersji jest niemalże identyczna co z poprzednich informacji. Tak czy inaczej trzeba uzbroić się w cierpliwość ponieważ istnieje szansa, że mogą ulec zmianie.

Jak twierdzi użytkownik Sudhanshu, pojawią się trzy nowe modele w serii Redmi 9. Mianowicie podstawowy Redmi 9, tańszy Redmi 9A oraz nowość w oznaczeniu submarki Xiaomi – Redmi 9C, który ma mieć zaimplementowany moduł NFC, prawdopodobnie kierowany głównie na rynek Europejski. Wiele się nie zmieniło względem poprzedników – każdy z powyższych będzie miał Usb-C wraz z szybszym ładowaniem, do telefonów będzie można się dostać dzięki czytnikom papilarnych(w przypadku najtańszej wersji jest to zdecydowany krok w przód), na pokładzie będzie też dioda podczerwona.

Redmi 9A

Najtańszą opcją z nowej linii będzie Redmi 9A, z MediaTekiem Helio G25 wspierany grafiką Mali-G31 z 3 GB pamięci operacyjnej i 32 GB pamięci na dane. Front urządzenia to 6.53-calowy IPS LCD pracujący w rozdzielczości 1600 x 720 pikseli. Z tyłu ujrzymy dwa obiektywy – 13 Mpix oraz czytnik linii papilarnych niżej. Całość ma być zasilana ogniwem o pojemności 5000 mAh.

Redmi 9C

Pośrodku linii będzie umiejscowiony Redmi 9C – jest to praktycznie tańszy brat wyposażony w większą pamięć wewnętrzną, bo 64 zamiast 32 GB. Na pleckach urządzenia ujrzymy dodatkowy 2 Mpix czujnik głębi TOF. Miłym zaskoczeniem jest pojawienie się modułu NFC do płatności zbliżeniowych w tym wariancie.

Redmi 9

Najdroższy będzie Redmi 9, najbardziej kompletny i zarazem najdroższy z serii. Procesor MediaTek Helio G70 4/64 GB pamięci odpowiednio Ram, Rom. Z tyłu ujrzymy 4 oczka – 13, 8, 5, 2 Mpix – główny, szerokokątny, makro oraz TOF.

Ceny urządzeń

Tegoroczne urządzenia zapowiadają się naprawdę dobrze, w kwestii sprzętowej jak i cenowej. Najtańszy Redmi 9 to koszt 100-120 Euro czyli 440 – 530 zł, Redmi 9C to koszt w zakresie 130-150 Euro (570-660 zł). Za najdroższą wersję Redmi 9 będzie trzeba zapłacić od 160 do 180 Euro, więc możemy spodziewać się cen w zakresie 700 do 790 zł.