Powiem szczerze, gdy natrafiłem na te informacje na jednym z amerykańskich serwisów technologicznych myślałem, że to fake news. Jak to możliwe, że jedna dosyć niepozorna tapeta może totalnie zablokować działanie telefonu i to w taki sposób, że nie da się go praktycznie odratować?

Sytuacja co najmniej dziwna, ale prawdziwa. Ice universe opublikował informację, że poniższa tapeta po pobraniu i ustawieniu jej w swoim telefonie zaczyna wywoływać poważne konsekwencje w smartfonie. Mianowicie po jej ustawieniu telefon non stop się wybudza i blokuje ekran i tak się dzieje cały czas. Nawet po restarcie urządzenia problem nie znika. Najlepszym dowodem jest poniższe nagranie, które obrazuje cały błąd. Problem o dziwo nie pojawia się na wszystkich smartfonach, ale z ogólnych informacji wynika, że przede wszystkim na Pixelach i telefonach koreańskiego producenta czyli Samsunga.

Jak sami widzicie powyższa tapeta wygląda dosyć niepozornie, ale dla Waszego bezpieczeństwa lepiej jej nie pobierajcie na telefony. W takim razie gdzie jest problem? I skąd nagłe włączanie i wyłączanie urządzenia? Tutaj do końca nie ma pewności, ale najpewniej całej sytuacji najpewniej jest winny schemat kolorystyczny RGB. Powyższa tapeta jest zapisana i stworzona w tej wersji, a Android woli działać na sRGB. Dlatego też problem nie występuje na Pixelach, które mają zaimplementowaną najnowszą wersję Androida 11, która sama potrafi sobie przekształcić RGB w sRGB. Najpewniej też lada moment producenci wydadzą odpowiednie łatki, które usuną problem, ale na wszelki wypadek warto tę tapetę omijać z daleka, żeby nie było dodatkowych nieprzyjemności.

Źródło: pocketnow.com