Różne „ficzery” implementują producenci sprzętu mobilnego do swoich urządzeń. Jakiś czas temu serca użytkowników smartfonów zostały podbite przez OnePlus. Dzięki jednej z funkcji aparatu mogliśmy mieć w smartfonie „mini rentgen” rozwiązanie choć proste jeśli chodzi o korzystanie tak pod względem technologicznym wykorzystywało kilka rozwiązań, które są już z wyższej półki. Mimo to, był dodatek niespecjalnie zamierzony i można powiedzieć, że wyszedł przy okazji. Teraz mamy dla Was równie ciekawe rozwiązanie, które co prawda nie jest zainstalowane oficjalnie w telefonie, ale może rozszerzyć nieco możliwości Waszych telefonów.

Dzięki temu dodatkowi możemy bez przeszkód widzieć przy pomocy smartfona w totalnej ciemności. Rozwiązanie wykorzystuje w tym celu sensor ToF3D zaimplementowany w telefonie. Jak w takim razie działa całe rozwiązanie? Nie jest to szczególnie skomplikowane. Sensor ustala odległość na podstawie prędkości światła, które dociera do urządzenia. Dzięki temu powstaje zarys przedmiotów. Jednak już teraz muszę Was zmartwić, rozwiązanie wykorzystuje w tym celu tylko sensor ToF, więc nie wszystkie urządzenia będą z nią kompatybilne. Po drugie jakość. Ta pozostawia wiele do życzenia, rozdzielczości nie są duże i najczęściej są to 320×240 pikseli lub 240×180 pikseli. Po trzecie zasięg użytkownicy sugerują, że maksymalnie są to dwa metry. W pełni kompatybilnych urządzeń z tą aplikacją jest kilka, a ich listę znajdziecie poniżej.

Huawei P30 Pro – 240×180

Honor View 20 – 240×180

Samsung S10 5G – 240×180

Samsung S20+ – 320×240

Samsung Note10+ – 320×240

Samą aplikację będziecie mogli ze sklepu Google Play stąd. Pamiętajcie, że jest to wersja rozwojowa programu, więc jak na razie wiele rzeczy może nie działać jak trzeba, a pojawiające się problemy z urządzeniem to w większości przypadku normalne zachowane przy wczesnych wersjach rozwojowych oprogramowania.

Dajcie znać w komentarzach jak u Was sprawuje się aplikacja i czy faktycznie umożliwia widzenie praktycznie w totalnej ciemności?

Źródło: www.xda-developers.com