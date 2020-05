Znamy możliwą specyfikację Xperii 5 II

Brakuje wam kompaktów? Jeszcze do nas wrócą ;)

Sony od dłuższego czasu mocno ślizga się na rynku smartfonów próbując się w nim jakoś odnaleźć. Japoński producent może się pochwalić największą liczbą zmian nazewnictwa swoich flagowców. Patrząc na liczbę pozytywnych reakcji po premierze Xperii 1 II, rodzi się nadzieja na to, że japoński gigant znów powalczy na rynku. Pojawiły się przecieki podające specyfikację kompaktowej wersji flagowca.

We wrześniu pisaliśmy o zaprezentowanej wówczas Xperii 5, w grudniu dostałem ją w swoje łapska do testów, a w styczniu popełniłem recenzję. Następca pierwszej generacji kompaktowego flagowca prawdopodobnie pochwali się taką specyfikacją. Kwestia ekranu raczej nie ulegnie zmianie, wciąż będzie to 6,1″, OLED’owy panel FullHD+ o proporcjach 9:21 i niestety, podobnie jak nowa Xperia 1 II, odświeżaniem 60Hz. W odróżnieniu od ekranu, mogą się nieco zmienić wymiary samego smartfona. Ma on być o 1mm niższy i o 3mm grubszy, co jest dobrą wiadomością, bo pomieści większą baterię. W rezultacie wymiary będą wyglądać tak: 157mm x 68mm x 7,9mm. Sony od lat wyposaża smartfony w ogniwa o małej pojemności, chociaż trzeba im oddać to, że mimo wszystko osiągają przyzwoite czasy pracy.

Dodatkowe 3mm mają zmienić 3140mAh na 3800mAh, a to dość znacząca różnica przy niewielkim ekranie bez szybkiego odświeżania. Nie nastawiajmy się jednak na ogromne różnice, bo energię szybko pożera chip 5G. Taki chip ma 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 865, który pojawi się wewnątrz Xperii 5 II, tak samo jak w większości innych flagowców w tym roku. Mamy tu także układ graficzny Adreno 650 oraz 8GB RAM, prawdopodobnie typu LPDDR5, tak jak większy model. Po większym bracie Xperia 5 II może odziedziczyć aparat składający się z 3 obiektywów + sensora ToF.

Kiedy premiera? Na razie nic nie wiadomo, Sony nie zapowiedziało jeszcze następcy zeszłorocznego kompaktowego flagowca. Biorąc po uwagę to, że Xperia 1 II trafiła do sprzedaży mniej więcej w tym samym okresie co pierwsza generacja, to nowej Xperii 5 II powinniśmy oczekiwać w 2 połowie września.