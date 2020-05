Oppo stawia coraz śmielsze kroki na polskim rynku. Nie staje się tak popularna jak konkurencyjne Xiaomi, lecz nadal trafia do wielu fanów. Szczególnym zainteresowaniem do tej pory cieszyła się seria Reno, która już niedługo rozrośnie się o kolejne modele.

Na łamach naszego bloga kilka miesięcy temu pojawił się test Oppo Reno Z – był to jeden w pierwszych kroków producenta w stronę kraju nad Wisłą. Jego największymi plusami były: kolorowy interfejs Color OS, głośniki Stereo, czytnik linii papilarnych zatopiony w wyświetlacz czy szybkie ładowanie. Jednak seria Reno zasłynęła z mocniejszych modeli, które posiadały charakterystyczną płetwę z aparatem do selfie. W chwili obecnej najnowsze propozycje – seria Reno3 – nie utrzymała tego trendu. Pomimo krótkiego czasu na rynku w najbliższym czasie seria zyska kolejnych następców.

Seria Reno4 ma mieć swoją premierę już 5 czerwca. W jej skład mają wchodzić dwa modele – Reno4 i Reno4 Pro. Smartfony z zewnątrz mogą zaskoczyć swoim designem – plecki mają być brokatowe, lecz jakby matowe i stłumione. Na brzegu powinien znaleźć się napis „Reno Glow”. Całościowo mogą to być jedne z najciekawiej wyglądających modeli.

Na froncie obu modeli znajdziemy wyświetlacz z otworem na aparat do selfie. W modelu Pro otrzymamy ekran odświeżany z częstotliwością 90 Hz, a w otworze skryje się podwójny aparat do sejfie 32+2 Mpx. Model bazowy otrzyma klasyczne odświeżanie 60 Hz i pojedynczy aparat do sejfie 32 Mpx.

Cechą wspólną obu modeli będzie procesor Snapdragon 765G – to najpewniej bardzo wydajny układ, lecz szkoda, że producent nie chce się zdecydować na flagowego Snapdragona 865. Wersje pamięciowe będą w obu przypadkach dwie: 8+128 GB lub 12+256 GB. Smartfony ma także zasilić ta sama bateria – 4000 mAh – ładowana za pomocą zasilacza 65 W.

Tylne aparaty zostaną umieszczone na charakterystycznej wyspie. Głównym modułem w obu przypadkach będzie 48 Mpx – w modelu Pro z optyczną stabilizację obrazu, a dodatkowe dwa moduły będą miały rozdzielczość 12 Mpx i 13 Mpx. Podstawowy wariant otrzyma natomiast dodatkowe dwa obiektywy 8 Mpx i 2 Mpx.

Zrzut ekranu 2020-05-31 o 23.32.32



Zrzut ekranu 2020-05-31 o 23.32.50



gsmarena_002

Zrzut ekranu 2020-05-31 o 23.33.11



Cena modelu Reno4 ma startować od mniej więcej $420. Pozostaje tylko poczekać kilka dni na oficjalną premierę.

Źródło: gsmarena.com