Powodów, dla który warto kupować flagowe smartfony, jest bardzo dużo. Poza tymi bardziej oczywistymi, związanymi ze specyfikacją, można za takie uznać np. Szersze wsparcie aktualizacjami. Niekiedy nawet kilkuletnie urządzenia mogą liczyć na najnowszy system.

Patrząc ogółem na smartfony królami aktualizacji są przede wszystkim iPhone’y. Kupując najnowszy model możemy być pewni około 4-5 letniego wsparcia najnowszym systemem. Przykładem niech tutaj będzie iPhone 5S, który na wsparcie mógł liczyć przez 5 lat. W ten sposób używany smartfon może znaleźć kolejnego właściciela. W świecie Androida za króla aktualizacji można uznać Nokię, która dostarcza najnowsze systemy bardzo szybko. Flagowce ze względu na wysoką wydajność mogą przez kilka lat działać bardzo dobrze dzięki najnowszym funkcjom systemu.

Najnowszy system Android 10 w najbliższym czasie dotrze do exflagowców marki Huawei. Producent zamierza dostarczyć nowe oprogramowanie do modeli P20 Pro, oraz Mate 10 Pro. W przypadku tego ostatniego modelu cieszy fakt, iż producent pamięta o swoim 2,5 letnim exflagowcu. Aktualizacje do obu modeli ważą ponad 4 GB i wnoszą najnowszą wersję Androida wraz z nakładką EMUI.

Za sprawą omawianych dziś modeli Huawei pokazywał, że zamierza walczyć z najmocniejszymi graczami na smartfonowy rynku. Mate 10 Pro w czasach swojej świetności zachwycał przede wszystkim ekranem o przekątnej 6 cali, wykonanym w technologii OLED. Miał on jak na tamte czasy bardzo cienkie ramki wokół ekranu, a całościowo wyglądał bardzo nowocześnie. Główny aparat 20 Mpx z przysłoną f/1.6 także robił bardzo dobre wrażenie. Smartfon także należał do grupy pierwszych urządzeń bez wejścia słuchawkowego MiniJack.

P20 Pro zaistniał w świecie smartfonów za sprawą oszałamiającej jakości aparatu. W ten sposób wiele osób nadało P20 Pro tytuł króla fotografii. W efekcie Huawei pokazał, że planuje zawalczyć o podium smartfonowej rywalizacji. P20 Pro wprowadził także do flagowych modeli wcięcie, który wtedy było jeszcze dość szerokie. Ten flagowiec był także pomysłodawcą gradientowych wersji kolorystycznych.

Dzięki najnowszej wersji systemu Android powyższe modele zyskają „nowe życie” i posłużą przez następne lata.

Źródło: gsmarena.com