TP-Link Neffos X20 Pro

Większość osób, słysząc nazwę TP-Link, wyobraża sobie wszelkiego rodzaju routery, tudzież switche. Tymczasem marka ta próbuje podbić rynek tanich smartfonów. Tylko czy robi to skutecznie? Przekonamy się o tym w tej recenzji Neffosa X20 Pro.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

W dużym, białym, prostopadłościennym pudełku przychodzi do nas następujący zestaw:

telefon Neffos X20 Pro

przewód microUSB

ładowarka

słuchawki ze złączem jack 3,5mm

kluczyk do kart SIM

instrukcje szybkiego uruchomienia

Sercem Neffosa X20 Pro jest ośmiordzeniowy MediaTek Helio P22 sparowany z 3GB pamięci RAM oraz 64GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć za pomocą karty microSD o maksymalnej pojemności 128GB. Układ graficzny to PowerVR GE8320. Na froncie znajdziemy ekran 6,26 cala o rozdzielczości HD+, a wszystko zasila akumulator litowo-jonowy o pojemności 4100 mAh.

Tabelka

Jakość wykonania oraz design

Cóż… Kwestia jakości wykonania tego telefonu pozostawia wiele do życzenia. Mamy plastikowe plecki, które to są oddzielone od wyświetlacza ramką, która także wykonana jest z tworzywa. Niestety, spasowanie tychże plecków jest bardzo słabe, gdyż na jednej ze stron mamy szczelinę, do której wchodzi brud i piach. Może to wydawać się błahostką w tej cenie, gdyby nie fakt, że do tej szczeliny można by wsunąć bez większych problemów paznokieć! Jest to nie do pomyślenia. Dodatkowo ramka w dolnej części, przy złączu microUSB, strasznie skrzypi pod naciskiem. Przejdźmy może do ulokowania poszczególnych elementów po bokach urządzenia. Na górnej ściance mamy złącze jack 3,5mm, z kolei na dolnej mamy wyżej wymienione wejście microUSB, głośnik oraz mikrofon do rozmów. Warto zaznaczyć, że złącze do ładowania jest “odwrócone” do góry nogami. Na prawej krawędzi znajdziemy przycisk od włączania oraz klawisze regulacji głośności. Na lewej za to mamy tackę do kart SIM oraz microSD. Tacka ta nie jest hybrydowa, zatem możemy równolegle mieć dwie karty SIM w rozmiarze nano oraz kartę pamięci, za co TP-Link zgarnia plusa.

Ekran

Telefon ten wyposażony jest w ekran typu IPS TFT o przekątnej 6,26 cala i rozdzielczości 1520×720 pikseli, co daje nam ppi na poziomie 267. Jest to klasyczny wynik, biorąc pod uwagę cenę urządzenia. Panel ten zajmuje niecałe 80% frontu, co także jest odpowiednim wynikiem. Co do samej jakości wyświetlacza to jest on dosyć przeciętny. W słoneczny dzień bardzo ciężko jest zobaczyć na nim cokolwiek, jasność minimalna zaś jest dobra.

Bateria

Neffos X20 Pro wyposażono w ogniwo litowo-jonowe o pojemności 4100 mAh, co daje nam prawie cały dzień intensywnego użytkowania bez ładowania. Bardzo możliwe, że wynik ten zaniża prądożerny procesor MediaTeka. Co do ładowarki to jest ona klasyczna i naładuje nasze urządzenie w około 2,5-3 godziny do pełna.

Aparat

W naszym Neffosie mamy z tyłu dwa oczka. Główne ma 13 Mpix i nagrywa filmy maksymalnie w rozdzielczości FullHD. Drugie ma 5 Mpix i służy do pomiaru głębi. Zdjęcia, jak na tą cenę, są naprawdę dobre. Wszelkie skazy widać dopiero po przybliżeniu, a dzięki dobremu focusowi można zrobić bardzo ładne fotki. Jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe to te także są na bardzo zadowalającym poziomie. Obiektyw łapie głębię wyjątkowo dobrze, choć efekt nie jest perfekcyjny, Biorąc pod uwagę filmy to tu jest trochę gorzej, gdyż łapią one efekt ziarnistości. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, zdjęcia są naprawdę ładne i za to należy się plus.

Czytniki biometryczne

Urządzenie posiada czytnik linii papilarnych znajdujący się na pleckach. Skuteczność czytniki pozostawia wiele do życzenia, tak jak same plecki. Bardzo często się myli i trzeba powtarzać skan nawet kilkukrotnie.

Oprogramowanie

Telefon działa pod wodzą Androida 9.0 Pie wraz z nakładką od TP-Linka. Samo działanie jest dosyć sprawne, nie odczuwałem zbyt długiego czekania na załadowanie aplikacji. Tutaj raczej nie mam żadnych zastrzeżeń,

Wydajność

Pod względem wydajności, telefon ten trzyma odpowiedni poziom, co potwierdzają testy AnTuTu i 3DMark. Oczywiście, można by kupić używany, starszy telefon z lepszą specyfikacją, ale tu porównujemy telefony nowe, aktualnie dostępne w oficjalnej sprzedaży. Zdarzają się zacięcia ale nie są one aż tak odczuwalne, jak może się nam wydawać.

Łączność

Przez cały okres testów, jakość rozmów była na bardzo dobrym poziomie. Zastrzeżenia mam do łączności WiFi oraz GPS. Momentami połączenie WiFi nie było możliwe, tudzież internet działał bardzo wolno. Co ciekawe, na innym telefonie wszystko było okej. Tak samo po przełączeniu się na dane komórkowe, internet działał momentami lepiej. Co do GPS to widać wyraźnie słabą łączność, tudzież jej brak.

Podsumowanie

Neffos X20 Pro jest telefonem tanim, posiadającym spore wady, ale także zaskakujące zalety. Słabe wykonanie, problemy z łącznością, przeciętny czytnik linii papilarnych. Z drugiej strony dobra wydajność, świetny aparat w tej cenie oraz system, który przyjemnie się obsługuje, dzięki nakładce.