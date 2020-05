Windows 10 May 2020 Update – najciekawsze nowości

#umniedziała

Kolejna duża aktualizacja z nowymi funkcjami dla Windows 10 została udostępniona przez Microsoft w wersji “stabilnej” dla wszystkich użytkowników. Takie aktualizacje pojawiają się co pół roku wiosną i jesienią każdego roku od momentu premiery Windows’a 10. May 2020 Update wprowadza wiele ciekawych i użytecznych funkcji, rzućmy na najciekawsze z nich oraz na sam proces aktualizacji.

Between the hustle of work and everyday life, the #Windows10 May 2020 update is here to support you and your goals. Learn how you can get it here: https://t.co/N9I0cb4aJC pic.twitter.com/c2WjzmAyzd — Windows (@Windows) May 27, 2020

Aktualizacja

Zawsze, odkąd na początku 2016 roku przesiadłem się z Windowsa 7 na Windowsa 10, korzystam ze specjalnego narzędzia do dużych aktualizacji od Microsoftu. Dlaczego nie wykonuję dużych aktualizacji przez Windows Update? Ponieważ trzeba na nie czekać, gigant z Redmond udostępnia nowe wersje systemu stopniowo, więc nie każdy dostaje dostęp odrazu. Pobranie dedykowanego narzędzia ze strony Microsoftu pozwoli na przeprowadzenie aktualizacji od razu.

Tym razem zmuszony byłem zrezygnować z tego narzędzia, ponieważ po sekundzie loadingu pokazał komunikat z podziękowaniem za wykonanie aktualizacji, do której jednak nie doszło. Możliwe, że do pobrania ze strony był wciąż asystent aktualizacji do wersji 1909, chociaż napisane było, że chodzi o May 2020 Update. Na szczęście Windows 10 w wersji 2004 czekał sobie grzecznie w usłudze Windows Update. W tym momencie poszło w ruch pobieranko, a później (w wybranym przez nas momencie – Ja to zrobiłem następnego dnia) sama aktualizacja. W przypadku mojego komputera (i3 4130, 8GB RAM, SSD SATA na system) trwało to dokładnie 10 minut.

Windows 10 2004 Update #2 - Windows Update 1



Windows 10 2004 Update #3 - Windows Update 2



Windows 10 2004 Update #4 - Aktualizacja gotowa do instalacji



Windows 10 2004 Update #5 - Aktualizacja



Wciskając Win (przycisk z logo Windows) + R pojawi się pole tekstowe, gdzie można wpisać “winver”. Wciskacie Enter i pojawia się okno z informacjami o naszym systemie. Stąd najszybciej się dowiemy na jakiej wersji pracujemy i czy aktualizacja z wersji 1909 do 2004 przeszła pomyślnie.

Nazywanie wirtualnych pulpitów

Wirtualne pulpity to coś co znamy z Windowsa 10 od samego początku, czyli od roku 2015. Nie stanowiły wówczas żadnej innowacji, ponieważ macOS, a tymbardziej różne środowiska graficzne Linuxa miały je od lat. Teraz, po 5 latach Microsoft pozwolił nam nadawać nazwy naszym przestrzeniom roboczym. Jak widać na screenshocie, można korzystać także z emoji (Win + .). Własne nazwy mogą się okazać przydatne gdy mamy posegregowane pulpity z różnymi zestawami uruchomionych programów. Nazywasz jak chcesz albo zostawiasz “Pulpit 1”.

Odseparowana Cortana

Asystent głosowy Cortana to coś co może średnio obchodzić polskich użytkowników, bo z niezrozumiałych dla mnie powodów, Microsoft nie pozwala na korzystanie z Cortany w krajach z nieobsługiwanym językiem. Szkoda, bo nie każdemu przeszkadza mówienie do asystenta głosowego po angielsku, tak jak ja to robię z Google Assistant. Cortana nie jest już w pełni zintegrowana z systemem, aktualizacje do niej nie będą już przychodzić przez Windows Update, tylko przez Microsoft Store. Ustawienia Cortany od teraz znajdziemy bezpośrednio w jej aplikacji, a nie jak dotąd w ustawieniach systemu. Oprócz tego od teraz Cortana znajduje się w osobnym oknie, które możemy dowolnie przesuwać i rozszerzać. Wcześniej była przyklejona do paska zadań w okolicy przycisków Start, Search i Wirtualnych pulpitów. Do tej pory polska wersja systemu – taka, która nie obsługuje Cortany – nie posiadała jej na pasku zadań wcale. Nowa wersja systemu dodaje ikonę Cortany nawet nam, chociaż na ten moment jest dla nas bezużyteczna. Bawiłem się w zmianę regionu na USA i dodanie Angielskiego (US) jako drugiego języka w systemie, ale nie dało to efektu. Cortana wciąż nie działa, a napis mówiący o niedostępności asystenta w polskim języku zmienił się na taki mówiący o złym regionie…

Task Manager

Kolejną nowością są nowe szczegóły, które znajdziemy w Managerze Zadań. Dowiemy się łatwo jaki jakiego typu są nasze dyski. Po wejściu do zakładki “Wydajność” wystarczy wyszukać na liście dyski, tam będzie napisane, który z nich to SSD, a który HDD. Kolejna rzecz to temperatura dedykowanej karty graficznej, powinna być pokazana w nawiasie obok % użycia naszej naszego układu graficznego. Powinniśmy móc to przeczytać z listy po lewej stronie, a także w części z wykresem, pod informacją o pamięci procesora graficznego. Niestety nie każdy będzie mógł poznać temperaturę układu graficznego, w tym ja. Strzelam, że to wina starych sterowników NVIDII, ponieważ mój GTX 550Ti przestał być wspierany w marcu 2018 i nie otrzymuje nowszych sterowników niż 391.35.

Odnośnik do ustawień powiadomień

Windows 10 2004 daje nam teraz szybką drogę do ustawień dotyczących powiadomień. Zaprowadzi nas tam jedna z 2 opcji w menu kontekstowym po kliknięciu w ikonę ustawień. Druga opcja pozwala na wyłączenie powiadomień z konkretnej aplikacji. Ikonę ustawień z menu kontekstowym znajduje się na każdym powiadomieniu, a dokładniej pod strzałką chowającą powiadomienie.

Przebudowana sekcja ustawień opcjonalnych funkcji

Kilka zakamarków w ustawieniach doczekały się małych zmian, jednym z takich miejsc jest sekcja opcjonalnych funkcji systemu, które można doinstalować lub odinstalować. Możemy łatwo zainstalować wiele funkcji na raz, zaznaczając ich checkboxy i potwierdzając. Niżej znajdziemy pole tekstowe, którym łatwo wyszukamy jakąś funkcję. Dalej znajdziemy listę zainstalowanych w naszym systemie funkcji, możemy ją posortować według nazwy, wielkości na dysku, czy daty instalacji. Wraz z nową wersją opcjonalnymi funkcjami stały się aplikacje takie jak starszy Paint, Notatnik lub WordPad, co oznacza, że możemy je bez problemu usunąć.

Wskaźnik kursora tekstu

Przydatną nowością może się okazać wskaźnik kursora tekstu. Możemy ustawić jeden z proponowanych kolorów lub własny. Mamy także suwak, którym dostosujemy wielkość wskaźnika. Taki wskaźnik ułatwi nam szybkie odnalezienie kursora tekstu zagubionego pośrodku obszernego tekstu. Czasami miganie kursora tekstu nie wystarczy, dlatego możecie włączyć wskaźnik idąc do: Ustawienia > Ułatwienia Dostępu > Kursor Tekstu.

Reset systemu z chmury

Opcja resetu systemu do ustawień początkowych doczekała się możliwości pobrania świeżej kopii systemu z serwerów Microsoftu. Do tej pory mogło się to odbyć wyłącznie przy użyciu plików lokalnego systemu. Instalacja świeżego systemu z chmury może się odbyć zarówno wtedy gdy chcemy wszystko usunąć, jak i wtedy gdy chcemy zachować pliki użytkowników. Resetując system z chmury pobieramy dokładnie tą samą edycję i build systemu, na którym w danym momencie pracowaliśmy.

Microsoft Defender

Amerykański gigant postanowił rozszerzyć działalność Windows Defendera poza system Windows. Od teraz jest to rozwiązanie multiplatformowe z nową nazwą – Microsoft Defender.

Windows Subsystem for Linux 2

WSL 2 stał się maszyną wirtualną, która korzysta z pełnego Linux Kernela. Zmienia to sposób w jaki Linux oddziałuje w Windowsem. Microsoft zapewnia większą wydajność i bezpieczeństwo. Nowo zainstalowane dystrybucje (można je pobrać z Microsoft Store przed wcześniejszym zainstalowaniem WSL jako opcjonalnej funkcji systemu) będą działały w WSL2. Linuxy działające wcześniej na WSL1 nie przejdą po aktualizacji na WSL2, trzeba będzie je przenieść manualnie.

Windows 10 2004 Update #15 - WSL2 #1



Windows 10 2004 Update #16 - WSL2 #2



Nowy Edge

Microsoft Edge po przejściu na silnik Chromium jest dostępny od dłuższego czasu, można go było ręcznie pobrać i zainstalować. Windows 10 w wersji 2004 wnosi ze sobą nową odsłonę Edge w przypadku czystej instalacji systemu. Niestety samo wykonanie aktualizacji nie zaktualizowało przeglądarki. Windows w panelu wyszukiwania sugerował manualną instalację nowego Edge, tak też zrobiłem.

Windows 10 2004 Update #17 - Microsoft Edge #1



Windows 10 2004 Update #18 - Microsoft Edge #2



Windows 10 2004 Update #19 - Microsoft Edge #3



Jak wam się podoba nowa aktualizacja? Instalujecie od razu, czy wolicie poczekać przynajmniej kilka dni i dowiedzieć się czy mogą być z nią problemy? Pamiętajcie, że niezależnie od tego czy spodziewacie się problemów, czy nie, koniecznie zróbcie kopię zapasową! Nic wielkiego, ale w razie komplikacji może się okazać deską ratunku.