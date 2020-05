Premiera goni premierę, wydawałoby się, że wielkimi krokami zbliża się okres ogórkowy, ale dla fanów mobilnych technologii tak na dobrą sprawę niewiele się zmienia. Jeszcze kilka lat temu mniej więcej w końcówce maja aż do targów IFA ciężko było oczekiwać nowych premier. Aktualnie bez nowych telefonów to może dwa, trzy tygodnie w ciągu roku, zobaczymy jak chętnie będą prezentować swoje urządzenia producenci po epidemii koronawirusa, ale myślę że w tym zakresie niewiele się zmieni. Czego dowodem jest dzisiejsza premiera najnowszego smartfona chińskiego producenta czyli POCO F2 Pro.

POCO F2 Pro to telefon, który przede wszystkim walczy z konkurencją za pomocą ceny. W tym momencie model ten będzie najtańszym smartfonem, który będzie działać pod kontrolą najmocniejszego aktualnie układu Qualcomma czyli Snapdragona 865 wraz z 5G na pokładzie. Do tego w zależności od wersji zyskamy 6 GB RAM i 128 GB ROM lub 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Reszta specyfikacji nie odstaje od konkurencji i mamy 6,67 calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 60 Hz. Do tego nie mamy żadnego notcha wcięcia itd. Przedni obiektyw wyjeżdża z krawędzi urządzenia. Główny zestaw składa się z czterech obiektywów. Główne oczko to 64 Mpx matryca, później 13 Mpx ultraszerokokątny oraz 5 Mpx makro oraz 2 Mpx do głębi. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Android 10. Dodatkowo mamy baterię o pojemności 4700 mAh, którą naładujemy przy pomocy 30 W ładowarki.

Jeśli chodzi o specyfikację POCO F2 Pro wypada naprawdę dobrze. Ci bardziej wymagający doszukają się braku wodoodporności, ładowania indukcyjnego czy wyższego odświeżania ekranu. Jednak nie są to elementy bez których telefonom można byłoby nazwać niekompletny. To co z całą pewnością rekompensuje powyższe braki to cena urządzenia. Według oficjalnego cennika za podstawową wersję z 6 GB pamięci RAM i 128 GB ROM zapłacimy 2499 zł, natomiast za mocniejszy wariant czyli 8 GB RAM i 256 ROM zapłacimy dwieście złotych więcej czyli 2699 zł. To mimo wszystko nadal kilkaset złotych mniej niż największy konkurent czyli Realme X50 Pro. Telefon już jest dostępny na sklepowych półkach w czterech wersjach kolorystycznych: szarej, fioletowej, niebieskiej oraz białej.

Źródło: informacji prasowa