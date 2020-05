Telefonów Ci u nas dostatek. Tak można z całą pewnością rozpocząć poniższy artykuł. Premiera goni premierę i powiem szczerze, siedząc od dobrych kilku lat w tej tematyce trudno nadążyć za wszelkimi nowymi informacjami, premierami, które odbywają się na świecie. Przytłaczająca ilość smartfonów jest aktualnie dostępna w sprzedaży, ale jaki telefon teraz warto wybrać? Czy 1000 zł wystarczy na zakup ciekawego urządzenia? W poniższym artykule przedstawię Wam sześć propozycji, które warto zakupić mieszcząc się w budżecie do 1000 zł. Zapraszam do lektury.

Redmi Note 8 Pro

Na pierwszy ogień w zestawieniu idzie telefon od Xiaomi, którego przy tej półce cenowej nie mogło zabraknąć. Redmi Note 8 Pro to urządzenie, które oferuje bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o szybkość działania jak i długości działania na jednym ładowaniu. Sercem urządzenia jest układ MediaTeka HelioG90T, do tego dochodzi 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Zestaw jak na tę półkę cenową wygląda naprawdę bardzo dobrze. Do tego dochodzi jeszcze duży 6,53 calowy wyświetlacz, całkiem pojemna bateria 4500 mAh, wsparcie dla technologii szybkiego ładowania oraz poczwórny główny obiektyw o matrycach 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx oraz 2 Mpx, a od frontu „oczko” 20 Mpx. Wygląda to lepiej niż dobrze. Aktualnie jest dostępny w sklepach za około 1000 zł. Jednak w niedalekiej przyszłości na rynku pojawią się bezpośredni następcy tego modelu i najpewniej ten model będzie można złapać w sprzedaży za nieco niższą sumę. Jedna z ciekawszy propozycji w tym przedziale cenowym.

Honor 9X

Honor to submarka chińskiego producenta Huawei. Są to z reguły urządzenia, które cechują się bardzo dobrą specyfikacją, a w sumie jedyną oszczędnością w porównaniu do konkurencji to najczęściej jakość samego wykonania, która i tak nie odbiega od standardów tej półki cenowej. Sercem urządzenia jest autorski układ Huawei czyli Kirin 710. Do tego dochodzi 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia duży 6,59 calowy wyświetlacz, bateria o pojemności 4500 mAh, a także potrójny główny obiektyw o matrycach 48 Mpx, 8 Mpx oraz 2 Mpx. Odpowiednio główny, ultraszerokokątny oraz do głębi. Frontowy aparat do selfie to 16 Mpx jednostka. Warto dodać na koniec, że w przeciwieństwie do innych urządzeń chińskiego producenta Honor 9X ma jeszcze oficjalnie preinstalowane wszystkie aplikacje od giganta z Mountain View, więc tutaj nie trzeba ich instalować na własną rękę. Pełną recenzję urządzenie możecie znaleźć pod adresem.

Motorola Moto G8 Power

Motorola ze swoją linią smartfonów cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. W przypadku modeli Moto G8 Power przede wszystkim największy nacisk położony jest na baterię, choć powiem szczerze, że i tak nie jest to rekordzista pod tym względem w tym zestawieniu. Motorola Moto G8 Power została wyposażona w ogniwo o pojemności 5000 mAh, które można naładować szybciej przy pomocy technologii TurboPower. Reszta specyfikacji to raczej standard w tej półce cenowej. Do naszej dyspozycji oddano ekran o przekątnej 6,36 cala, do tego procesor Qualcomma, Snapdragon 665 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dodatkowo otrzymujemy poczwórny główny aparat z matrycami 16 Mpx, 2 Mpx, 8 Mpx oraz 8 Mpx, a także co dla wielu użytkowników może być sporym plusem gołą wersję systemu sygnowanego zielonym robocikiem w najnowszej wersji czyli oznaczonej numerem 10. Pełną recenzję Motoroli Moto G8 Power znajdziecie pod tym linkiem.

Oppo A9 2020

Oppo na rynek polski wszedł stosunkowo niedawno. Jednak jest to chiński producent, który na całym świecie sprzedaje naprawdę ogromne ilości smartfonów. W swoim portfolio ma kilka nietuzinkowych urządzeń z najwyższej półki, ale także w ostatnim czasie odświeżył swoje urządzenia ze średniej półki cenowej czyli między innymi właśnie Oppo A9 2020. Patrząc na specyfikację urządzenia wyróżnia się jednym dosyć nieznacznym elementem czyli ilością wbudowanej pamięci wewnętrznej. W porównaniu chociażby do konkurencji, tutaj Oppo zdecydowało się na implementację 128 GB pamięci wewnętrznej. Reszta specyfikacji wydaje się już nieco bardziej standardowa czyli 4 GB pamięci RAM, sercem telefonu jest Snapdragon 665, a przekątna ekranu to 6,5 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości HD+. Bateria jest również całkiem przyzwoita, bowiem o pojemności 5000 mAh, a dodatkowo mamy poczwórny główny obiektyw, choć tutaj takich fajerwerków nie ma jak chociażby w przypadku rozwiązania od Xiaomi. Jest to ciekawy w kategorii do 1000 zł.

Samsung Galaxy M21

To zdecydowanie najświeższy ze wszystkich modeli w tym zestawieniu. Pojawił się na polskich półkach sklepowych dosłownie przed kilkoma dniami i rzutem na taśmę załapał się do tego zestawienia wygryzając przy tym swojego starszego brata Samsunga Galaxy A40. Jednak Galaxy M21 wydaje się ciekawszym modelem z kilku powodów. Po pierwsze potężna 6000 mAh bateria robi robotę. W testach bez przeszkód powinien wytrzymać ten telefon około 3 dni ciągłego działania na jednym ładowaniu. Do tego dochodzi technologia szybkiego ładowania, dzięki czemu ogniwo naładujemy szybciej. Specyfikację uzupełnia całkiem spory ekran o przekątnej 6,4 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD+ jest on wykonany w technologii Super AMOLED. Sercem urządzenia jest Exynos 9611 wraz z 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem oznaczonym numerem 10. Atutem powinien być również sam aparat, główny to trzy „oczka” o matrycach 48 Mpx, 8 Mpx i 5 Mpx. Od frontu mamy 20 Mpx matrycę. Całość na papierze wygląda lepiej niż dobrze, Samsung równie dobrze wycenił ten model.

Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite to przedstawiciel średniej półki z najnowszej generacji urządzeń chińskiego producenta. Oferuje przede wszystkim bardzo dobrą specyfikację, która jest też o oczko wyżej od konkurencji. W podstawowej wersji uzyskamy bowiem mocnego Kirina 810 wraz z 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz jest o przekątnej 6,4 cala, który pracuje w maksymalnej rozdzielczości Full HD+. Do tego dochodzi ogniwo o pojemności 4200 mAh. Poczwórny główny aparat o matrycach 48 Mpx, 8 Mpx, oraz 2 Mpx i 2 Mpx. Frontowy aparat jest o matrycy 16 Mpx. Huawei P40 Lite działa pod kontrolą Androida 10 wraz z autorską nakładką EMUI 10. Jednak największą bolączką urządzeń chińskiego producenta jest brak wsparcia ze strony sklepu Google Play. Przez to, że amerykańskie firmy mają zakaz współpracy z Huawei nie ma w najnowszych modelach tego producenta preinstalowanego sklepu Google Play, trzeba korzystać z alternatywy w postaci App Gallery, które zawiera co prawda większość najpotrzebniejszych aplikacji, jednak nie znajdziecie w niej wszystkich aplikacji Google. Coś za coś.

Podsumowując do 1000 zł można bez przeszkód znaleźć bardzo ciekawe telefony, które sprostają wymaganiom nawet bardziej wybrednych użytkowników. W powyższym zestawieniu znajdziecie sześć ciekawych smartfonów, które powinny służyć Wam przez długi czas.