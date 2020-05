Huawei szuka kolejnych alternatywnych rozwiązań dla firm/aplikacji związanych z Ameryką lub wykorzystujących amerykańską technologię. Kolejną usługą w kolejce był YouTube, należący do Google. Chiński producent zainteresował się konkurencyjną usługą świadczoną przez francuzów – Dailymotion.

Huawei i Dailymotion stali się partnerami. Francuska aplikacja ma zostać połączona z usługą Huawei Video. Jest to kolejna próba producenta, zastąpienia aplikacji od Google. Dla samego Dailymotion to okazja, aby dotrzeć do dużo większej ilości osób. Kiedy nowe usługi Huawei’a staną się o wiele bardziej popularne, przejście na Huawei Mobile Services ze swoim własnym ekosystemem może okazać się wygodne i opłacalne. Już niebawem na naszej stronie pojawi się artykuł, w którym pokażemy i wytłumaczymy Wam jak działają i co zastępują nowe aplikacje chińskiego producenta.