Każdy większy producent sprzętu mobilnego chciał mieć w swoim portfolio asystenta głosowego. Kilka różnych podejść mogliśmy już zobaczyć na przestrzeni kilku ostatnich lat, ale mimo wszystko tylko kilka rozwiązań zdobyło największą popularność, dzięki której projekty te są rozwijane i mają rację bytu na rynku. Najpopularniejszym tego typu rozwiązaniem zdecydowanie jest Alexa od Amazonu, również Siri od Apple, a także Asystent głosowy Google. W przypadku tego ostatniego rozwiązania na rynku pojawiały się charakterystyczne urządzenia w postaci głośników, które sprzedawane były na całym świecie. Doczekaliśmy się kilku wersji między innymi Mini, Max podstawową oraz Hub z ekranem. Całość tworzy swój własny ekosystem, ale to właśnie podstawowa wersja możliwe, że już wkrótce doczeka się kolejnej generacji.

Pewne wskazówki pojawiają się w internecie od pewnego czasu, jednak teraz sygnały są coraz wyraźniejsze. Bowiem z oficjalnego sklepu amerykańskiego giganta z Mountain View zniknęły właśnie głośniki Google Home. Nie ma takiej karty na ten sprzęt i to zarówno w Stanach Zjednoczonych Ameryki jak i w wersjach z całego świata. Sam przygotowuje się do zakupu któregoś z głośników Google Home, ale ostatecznej decyzji jeszcze nie podjąłem, a gdy pojawiły się plotki o kolejnej generacji tych urządzeń postanowiłem nieco poczekać i zobaczyć jak rozwinie się sytuacja. Aktualne urządzenia Google Home pojawiły się na rynku w 2016 roku, więc już jakiś czas temu. Liczę, że jeśli nowa generacja pojawi się wkrótce na sklepowych półkach to i Google zaimplementuje w nim wiele nowości.

Czekacie na kolejną generację urządzeń Google Home? Jakie macie oczekiwania co do nowego głośnika amerykańskiego giganta z Mountain View? Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o całej sytuacji.

Źródło: gsmarena.com