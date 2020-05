Składane telefony to nadal temat świeży w branży mobilnych technologii. Na rynku aktualnie możemy kupić kilka różnych modeli między innymi od Samsunga, Huawei czy Motoroli. Jednak po ilości takich urządzeń na sklepowych półkach jak i ich cenie można wnioskować, że nie są to sprzęty, które sprzedają się jak świeże bułeczki czy to w Polsce czy na świecie. Jednak koreański producent brnie w temat dalej mimo ogólnego kryzysu i możliwe, że wraz z premierą najnowszego Samsunga Galaxy Note 20 poznamy również kolejny już składany telefon Koreańczyków.

Według plotek Samsung zmobilizował dostawców poszczególnych podzespołów, by Ci dostarczali jak najszybciej i jak najwięcej swoich produktów, tak by na masową skalę ruszyć z produkcją Galaxy Fold 2. Docelowo telefon ma być dostępny na sklepowych półkach już we wrześniu. Koreańczycy w przypadku premiery Galaxy Fold 2 mają wprowadzić wiele zmian i nowości w porównaniu do poprzednika. Po pierwsze urządzenie zyska wąskie ramki wokół ekranu i najpewniej 120 Hz wyświetlacz, po drugie będzie kompatybilny z rysikiem S-Pen, a ostatnie doniesienia mówią o tym, że telefon najpewniej będzie wodoodporny.

Jak na razie wszystkie informacje związane z Samsungiem Galaxy Fold 2 to tylko poszlaki, które spływają przede wszystkim z zagranicznych portali i na oficjalne ich potwierdzenie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Tak jak wspominałem na początku newsa telefon ma zostać oficjalnie zaprezentowany przy okazji debiutu Galaxy Note 20 i najczęściej takie wydarzenie odbywa się pod koniec sierpnia. Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne informacji ze stajni Samsunga.

