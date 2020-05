Limit ilości utworów w bibliotece Spotify zniesiony!

Lider wśród muzycznych serwisów streamingowych pozbywa pewnego limitu, którego odkrycie było niemiłym zaskoczeniem. Mało kto był w stanie osiągnąć ten limit, ponieważ mowa tu o limicie ilości utworów w bibliotece.

Trudno jest mi sobie wyobrazić posiadanie takich ilości utworów, bo limitem było właśnie 10 000 utworów. Biorąc utwory, które znałem wcześniej, a także te, które z czasem napompowały moją bibliotekę, jest ich do tej pory 1119. Do 10 tysięcy czeka mnie jeszcze baardzo daleka droga. Są jednak osoby, dla których 10k utworów to nie tak wiele i chciałyby rozszerzać swoją bibliotekę dalej. Dla takich osób szwedzi zdecydowali się znieść panujące ograniczenie 10k piosenek. Limit nie został zwiększony do 15k, 20k, 50k, ani do 100k, tylko całkowicie. Od teraz każdy może mieć w bibliotece nieskończone ilości dobrej muzyki. Zniesiony limit dotyczy tylko utworów w naszej bibliotece, czyli tych, które polubiliśmy klikając w serce, pozostałe ograniczenia wciąż istnieją. Maksymalnie po 10k utworów pobranych na każde z 5 urządzeń i maksymalnie 10k utworów w znajdujących się na 1 liście odtwarzania i na 1 playliście.