Technologia goni technologię, tak na dobrą sprawę dopiero co przyzwyczailiśmy się do technologii LTE, a już teraz już mamy do czynienia z jego następcą czyli właśnie 5G. Jak na razie co prawda nie można powiedzieć w żaden sposób że jest ona dostępna powszechnie, bowiem tylko jeden operator komórkowy udostępnił 5G z prawdziwego zdarzenia, a na pozostałych będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Po drugie dopiero producenci sprzętu mobilnego starają się implementować 5G w swoich telefonach. Najczęściej odpowiednie moduły mają jedynie flagowe rozwiązania, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wkrótce może się to mocno zmienić.

Według informacji, które pojawiają się ze stajni chińskiego producenta już w przyszłym roku wszystkie nowe modele smartfonów Xiaomi będą miały zaimplementowany najnowszy moduł 5G. Zmiana jest dosyć spora, zważywszy, że jak na razie niewiele średniopółkowych czy low endowych telefonów w ogóle w taki moduł jest wyposażona. Xiaomi przekonuje również, że już teraz rozpoczyna prace nad siecią 6G i kolejnymi nowościami w tym zakresie. Oczywiście jak na razie jest to sam początek prac, więc na wszelkiego rodzaju nowości w tym zakresie trzeba będzie jeszcze sporo poczekać.

Xiaomi z całą pewnością nie chcę zostać w tyle i stąd cały czas stara się inwestować w nowe technologie, już dobre kilka miesięcy temu Huawei zapowiedział, że zaczyna przygotowania do wdrożenia sieci 6G. Jednak trzeba pamiętać, że to wszystko jak na razie technologia przyszłości o której w praktyce nie wiemy praktycznie nic.

Źródło: gsmarena.com