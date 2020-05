W kwocie 1500zł producenci dosłownie zasypują nas różnorakimi modelami. W takim budżecie naprawdę czasem ciężko jest się zdecydować, które urządzenie wybrać. Każde z nich posiada praktycznie to, co każdy z nas oczekuje od swojego telefonu, oraz powoduje że wszystkie są niemalże kompletne. Postaram się wybrać dla Was smartfony, które są najbardziej warte uwagi.

Realme 6

Wraz z premierą chińskiej marki na naszym rynku w sklepach pojawił się model Realme 6. Polityka cenowa firmy oraz sam sprzęt jaki oferują od początku robią totalną furorę w sklepach. Można pokusić się o stwierdzenie, że prawdziwy ja w wersji 6 jest obecnie smartfonowym królem zasiadającym na tronie średniej półki cenowej. W cenie 1199 zł (są trzy warianty cenowe, chociaż moim zdaniem ten jest najbardziej opłacalny) otrzymujemy naprawdę wydajny procesor MediaTek Helio G90T wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM wraz z 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz to 6.5 calowa jednostka wykonana w technologii LCD IPS z otworem na aparat oraz co trzeba zaznaczyć, z odświeżaniem na poziomie 90Hz. Jest to zdecydowanie największy atut tego urządzenia, gdyż mówimy tu o smartfonie z średniej półki cenowej. Z tyłu system 4 obiektywów(warto mówić tylko o 2) głównym i ultra-szerokokątnym, które potrafią zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Całość działa pod kontrolą Androida 10.0 z nakładką systemową Realme Ui, która czerpie wszelkie funkcje z Oppo Color Os.

OPPO A91

Kolejną propozycją w zestawieniu jest świeżo wydany model A91, czyli najwyższy z możliwych w średniej półce cenowej. Oppo już nas przyzwyczaiło, że potrafi zaoferować tak wiele w rozsądnych cenach. Głównym atutem tego urządzenia jest 6.4 calowy naprawdę dobrze prezentujący się wyświetlacz AMOLED z notchem w kształcie łezki oraz wszystkie dobrodziejstwa związane z takową technologią ekranu. Producent wyposażył telefon w czytnik linii papilarnych pod ekranem, oraz funkcję always on display. Smartfon działa na MediaTeku Helio P70 z aż 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane użytkownika. Bateria o pojemności 4025 mAh to kolejny z plusów urządzenia, pozwala ona na działanie około 5-7 godzin czasu na ekranie, w razie rozładowania telefonu, 20 W ładowarka naładuje urządzenie 0-100% w nieco ponad godzinę. Smartfon działa na Androidzie w wersji 9.0, z nakładką systemową Color OS 6.1 chociaż producent zadeklarował, że w okolicach sierpnia telefon otrzyma aktualizację do najnowszego systemu. Osobiście, jest to mój główny faworyt w tym zestawieniu.

Honor 20

Submarka firmy Huawei zawsze była opłacalną alternatywą. Honor 20 jest to praktycznie tańsza oraz nowocześnie wyglądająca wersja serii P30 Huawei’a. W wielu przypadkach kupowanie najnowszych urządzeń chińskiego giganta nie ma po prostu sensu, powoduje to wszystko brak usług GMS. Bez rozwiązań Google’a – aplikacji, możliwości płatności, tracimy naprawdę sporo. Rozwiązaniem tej kwestii jest kupno ubiegłorocznego smartfona, lub sięgnięciem po markę Honor. W przypadku Honora 20 mamy naprawdę ciekawą specyfikację autorski procesor Kirin 980 (ubiegłoroczny flagowy) wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB ROM. Wyświetlacz to 6,26 calowy LCD IPS z otworem na obiektyw w ekranie. Z tyłu 4 “oczka” – standardowo 2 użyteczne, główny 48 Mpx, szerokokątny 16 Mpx. Smartfon aktualnie działa na najnowszym Androidzie w wersji 10 z nakładką Huaweia Emui 10. Jest to jedno z najwydajniejszych urządzeń w tej cenie, koszt telefonu to 1499zł. Więcej o urządzeniu możecie dowiedzieć się z naszej recenzji pod tym linkiem.

Xiaomi Mi 9T

W zestawieniu oczywiście nie mogło zabraknąć propozycji od marki Xiaomi. Marka która każdemu kojarzy się z jakością proporcjonalną do ceny. W tym przypadku nie jest inaczej. Xiaomi Mi 9T to tańszy, oraz nieco nowocześniejszy pod względem designu odpowiednik ex flagowej Mi 9. Już wyciągając telefon z pudełka możemy się mile zaskoczyć, widzimy praktycznie bezramkową, świetnie zagospodarowaną przestrzeń ekranu bez żadnych wcięć, czy otworów. Jest to zdecydowanie propozycja dla osób ceniących sobie sporą przestrzeń roboczą, z dobrze zagospodarowanym frontem. Mamy tu 6.39 calowy wyświetlacz AMOLED z zaimplementowanym czytnikiem linii papilarnych pod ekranem. Procesor w tym urządzeniu to wydajna jednostka Snapdragon 730 z 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Wszystko to jest zasilane 4000 mAh baterią, z możliwością szybkiego ładowania. W kwestii aparatów jest naprawdę dobrze,z tyłu są dostępne 3 w pełni użyteczne obiektywy – główny 48 Mpx, szerokokątny 13 Mpx oraz teleobiektyw 8 Mpix, przednia kamera, to wysuwany moduł z matrycą 20 Mpix. Smartfon działa na Androidzie 10 z nakładką systemową od Xiaomi MIUI 11. Urządzenie jest dostępne w kwocie 1399 zł. Więcej na temat smartfona możecie przeczytać tutaj.

Samsung Galaxy A51

Samsung to jeden z najdłużej działających na polskim rynku producentów urządzeń mobilnych. Co roku wydawane są smartfony z średnio półkowej serii A (była jeszcze seria J, która została zastąpiona w ramach tej serii). A51 jest następcą udanego A50, lecz kilka aspektów zostało odświeżonych oraz ustandaryzowanych na rok 2020. Front urządzenia to 6.5 calowy wyświetlacz SuperAMOLED działający z rozdzielczością FullHD+. Ekran został nazwany Infinity-O, spowodowane jest to otworem umiejscowionym na środku, co wygląda zdecydowanie bardziej elegancko i symetrycznie niż umiejscowienie go po bokach. Do urządzenia można się dostać przy pomocy czytnika linii papilarnych pod ekranem zastosowanym dzięki takiej matrycy. Procesor zaimplementowany w smartfonie to Exynos 9611, wspierany 4 GB ram oraz 128 GB na dane użytkownika. W kwestii obiektywów, są one 4 ale ponownie 2 – Główny 48 Mpx oraz 12 Mpix szerokokątny są warte uwagi, dwa dodatkowe to oba 5 Mpix obiektyw makro i czujnik głębi. W tej półce cenowej radzą sobie one naprawdę dobrze, aspekt fotograficzny to najmocniejsza strona tego telefonu. Działa on na Androidzie w wersji 10 z nakładką OneUI 2.0, która wypada naprawdę dobrze. Ogólnie jest to dobry wybór dla entuzjastów koreańskiego producenta oraz dla osób szukających smartfona z dobrym potencjałem fotograficznym. Kosztuje on 1699 zł w wersji 4/128 lecz warto wspomnieć, że nowe urządzenia można dostać poniżej 1500zł. Więcej informacji dotyczących Samsunga Galaxy A51 możecie wyczytać w naszej recenzji.

Nokia 7.2

Dzisiejsze zestawienie smartfonów zakończy produkt fińskiego producenta HMD. Przy wyborze Nokii 7.2 można kierować się sentymentem do marki, czy też obecnością Androida One w wersji 10. Czysty system Google’a jest tu zdecydowanie na plus – szczególnie dla fanów tego rozwiązania. W kwestii technicznej – z frontu 6.3 calowy wyświetlacz LCD IPS z wycięciem w kształcie łezki, działający w rozdzielczości Full HD+, chroniony przez Gorilla Glass 3 generacji. Procesor to Snapdragon 660 wspierany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB pamięci ROM. Z tyłu okrągła wysepka na aparaty, z 2 obiektywami – Głównym 48 Mpix, szerokokątnym 8 Mpix oraz czujnikiem głębi TOF 5 Mpix obok obiektywów doświetlająca dioda LED. Pod wyspeką znajduje się klasyczny czytnik linii papilarnych, jest on szybki i bezbłędny. Całość jest zasilana ogniwem 3500 mAh, nie jest to imponująca wielkość pomimo tego telefon potrafi wykazać się długimi czasami pracy na ekranie. Urządzenie to kosztuje 1199 zł za zieloną wersję kolorystyczną. Patrząc na telefony z czystym androidem jest to naprawdę dobra propozycja, ze względu na długi czas wsparcia aktualizacjami systemu i bezpieczeństwa. Dokładną recenzję możecie znaleźć pod tym linkiem.

Reasumując przedstawiłem Wam 6 różnorodnych smartfonowych opcji, które są warte rozważenia zakupu ze względu na ich najmocniejsze strony. Każda z propozycji jest dobrym wyborem na dłuższy okres czasu.