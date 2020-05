Sytuacja związana z koronawirusem spowodowała znaczące obniżenie się sprzedaży globalnej smartfonów. Wprawdzie nie znamy jeszcze wyników z drugiego kwartału roku, lecz już pierwszy przynosi niezbyt optymistyczne wyniki. Jest jednak jeden producent, któremu niegroźna jest pandemia.

W obecnym czasie wiele osób boryka się z problemami finansowymi, przez co kupno nowego smartfona odkłada na dalszy plan. Obniżenie sprzedaży jest zwykle ogromne, poza jednym wyjątkiem. Tutaj Apple pokazuje, że dzięki ugruntowanej pozycji producentowi niestraszna jest pandemia, a chętnych na kupno nowego iPhone’a zawsze znajdzie się dużo. Nie powinien zatem dziwić wynik dzisiejszego zestawienia, przedstawionego przez Omdia Research.

W zestawieniu ukazano sprzedaż najlepiej sprzedających się smartfonów w pierwszym kwartale (styczeń-marzec) 2020 roku. Bez zaskoczenia na szczycie rankingu plasuje się iPhone 11, o którego sukcesie pisaliśmy już niejednokrotnie. Nic dziwnego zatem, że nawet pomimo pandemii udało mu się osiągnąć wyższą sprzedaż niż jego następcy – iPhone’owi Xr – w tym samym czasie, w o wiele bardziej spokojnym okresie sprzedaży. Apple bez wątpienia dotychczas zawładnęło rynkiem smartfonów za sprawą iPhone’a 11. Ciekawsze mogą być jednak wyniki sprzedażowe w drugim kwartale dzięki premierze 2. generacji iPhone’a SE.

Drugie miejsce na podium rankingu zajmuje Samsung Galaxy A51 – to kolejny przykład ugruntowanej pozycji na rynku. W naszym teście smartfon nie ukazał się ze zbyt dobrej strony pod względem oprogramowania. Zaufanie klientów do średniopółkowych Samsung’ów jest tutaj najważniejsze – klienci mogą się zainteresować ciekawym designem czy możliwościami fotograficznymi. W efekcie Samsung również pokazał, że cokolwiek zaprezentuje w cenie 1000-1500 zł, będzie to ogromny sukces.

Brązowy medal uzyskał Redmi Note 8 od Xiaomi, który w Polsce sprzedawany był pod nazwą Redmi Note 8T. Chińska marka Xiaomi rośnie w siłę, a jej główną rzeszą zadowolonych klientów są posiadacze modeli średniopółkowych. 8T pokazał, że można zyskać bardzo dobry smartfon, który zadowoli przeciętnego użytkownika, a przy tym nie musi on kosztować nawet 1000 zł. Obecnie kusić mogą oferty z Mi Band 4 w gratisie – taki zestaw kupimy za 799 złotych. Ciężko mi znaleźć lepszy pomysł dla przeciętnego użytkownika, który nie chce przekroczyć progu cenowego 1000 złotych.

Dodać należy, że w osobnym rankingu zestawiono sprzedaż modeli z łącznością 5G na pokładzie. Samsung tutaj zdołał wyprzedzić Huawei – najpopularniejszym smartfonem z 5G był Samsung Galaxy S20+. Jego wyniki sprzedażowe, za sprawą bardzo wysokiej ceny, w rankingu całościowym plasują go dopiero na 9. miejscu. W gwoli ciekawostki, flagowy Samsung Galaxy S20 Ultra uzyskał w rankingu smartfonów 5G piąte miejsce.

Sprzedaż smartfonów w pierwszym kwartale 2020 roku nie przyniosła zatem zbyt wielu ciekawych zmian.

Źródło: gsmarena.com, unsplash.com