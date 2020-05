Do tej pory na rynku smartfonów, te które pojawiały się z rysikiem na pokładzie było bardzo niewiele. Najbardziej znanym rozwiązaniem, które wyróżnia do tej pory te telefony to linia urządzeń koreańskiego producenta czyli Galaxy Note. Jednak są to urządzenia z najwyższej półki cenowej i kosztują ponad trzy tysiące złotych, a w chwili premiery jeszcze więcej. Jednak Ci z Was, którzy poszukują podobnego rozwiązania, ale mimo wszystko nieco tańszego na rynku już niebawem pojawi się ciekawa propozycja. Mowa w tym wypadku o Motoroli Moto G Pro.

Motorola Moto G Pro zostanie zaimplementowany ekran o przekątnej 6,4 cala, który pracować będzie w maksymalnej rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona będzie średniopółkowy układ Qualcomma czyli Snapdragon 665 , do tego dojdzie 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą możemy rozszerzyć przy pomocy karty pamięci microSD. W przypadku aparatów mamy do czynienia od frontu z pojedynczym „oczkiem” o matrycy 16 Mpx. Natomiast główny obiektyw składa się sumarycznie z trzech i tak 48 Mpx główny, 16 Mpx ultraszerokokątny oraz 2 Mpx do zdjęć makro. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu sygnowanego zielonym robocikiem czyli Android 10, do tego dochodzi bateria o pojemności 4000 mAh oraz pełen pakiet modułów łączności bezprzewodowej. Oczywiście Wi-Fi, Bluetooth czy NFC.

Jednak najważniejszym elementem, który sprawia, że Moto G Pro jest wyjątkowym telefon zdecydowanie jest rysik. Ten ma umożliwić dużą precyzję i dodatkowe funkcje, jednak w praktyce będzie wyglądał chociażby w porównaniu do Galaxy Note tego niestety nie wiemy dokładnie. Myślę, że szczegóły uda się wyłapać podczas testów.

Motorola Moto G Pro powinna się pojawić na sklepowych półkach już w czerwcu, choć początkowo ma być dostępna u operatorów tylko dla klientów biznesowych. Możliwe, że nieco później zawędruje również do sklepów. Jak na razie nie poznaliśmy ceny tego modelu, ale z amerykańskiego rynku wiemy, że powinniśmy zapłacić około 1250 zł z ten telefon.

Źródło: informacja prasowa