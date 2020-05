Epson EF-100W

W dobie pandemii koronawirusa, zmuszeni jesteśmy zostać w domach przez dłuższy czas. W związku z tym, mamy więcej czasu dla siebie na obejrzenie serialu, tudzież filmu. Projektor może być lepszym odpowiednikiem telewizora, dając nam niesamowite wrażenia z domowych seansów. Sprzęt od Epsona jest tego idealnym przykładem.

Zawartość opakowania oraz specyfikacja

Wraz z projektorem, dostajemy:

pilota z bateriami

instrukcje obsługi

przewód zasilający

płytę CD ze sterownikami

kartę gwarancyjną

Szkoda, że w zestawie nie ma przewodu HDMI, którego to nie każdy może mieć. Co do specyfikacji to projektor ten wyświetla obraz w rozdzielczości HD. Jest to, moim zdaniem, słaby wynik. Aczkolwiek urządzenie to nadrabia laserową matrycą, która jest bardzo dokładna i ciężko jest narzekać na ostrość obrazu po odpowiednim skalibrowaniu. Nie ma tutaj wsparcia dla obrazu 3D, a ilość złącz także nie powala. Mamy bowiem tylko jedno HDMI oraz microUSB do zasilania zewnętrznego nośnika. Za to ma on głośniki o mocy 5W, które grają naprawdę dobrze – czysto i nie trzeszczą.

Jakość wykonania oraz design

Jest to urządzenie o bardzo kompaktowych wymiarach (210 x 230 x 92 mm), a także stosunkowo lekkie, gdyż waży 2,7 kg. Jeżeli zaś chodzi o głośność pracy to jest ona na świetnym poziomie. Zarówno w spoczynku, jak i podczas eksploatacji projektor notuje bardzo podobne wartości – Kolejno 26 dB oraz 29 dB.

Co do samego wykonania to urządzenie wykonane jest z bardzo solidnego tworzywa, które jest przyjemne w dotyku. Tylna ścianka, pokryta materiałem, jest zdejmowana. Pod nią znajdziemy złącza HDMI oraz microUSB, dzięki czemu można w bardzo ciekawy sposób ukryć złącza. Dodatkowo u dołu, w przedniej części, schowana jest plastikowa nóżka z gumową końcówką, która to zapobiega poślizgowi. W górnej części natomiast mamy ulokowane przyciski od kalibracji obrazu, a także pierścień od regulacji ostrości. Zatem, co do jakości wykonania nie mam najmniejszych zarzutów.

Wyświetlany obraz

Obraz wyświetlany przez ten projektor może mieć rozmiar od 30 do 150 cali, co daje nam naprawdę duże pole do popisu. Tak jak wspomniałem wcześniej, rozdzielczość obrazu to zaledwie HD. Nie jest to wynik oszałamiający, aczkolwiek bardzo dużo robi tu matryca laserowa, która to poprawia ostrość obrazu. Sam obraz jest bardzo jasny, co potwierdza wartość 2000 lumenów. W standardzie obraz jest wyświetlany w formacie 16:10, ale da się także ustawić format 16:9, a także 4:3. Dodatkowo, dostępne mamy różne tryby wyświetlania, aby móc dopasować jaskrawość kolorów do własnych preferencji. Są to: dynamiczny, jasne kino, naturalny oraz kino. Niestety, urządzenie to jest pozbawione możliwości wyświetlania obrazu 3D, transmisji bezprzewodowej. Za tą cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić za ten projektor, można uznać to urządzenie za niekompletne.

Podsumowanie

Podsumowując, za tą kwotę, około 3500 złotych, da się kupić lepszy projektor. Brakuje większej ilości złączy, transmisji bezprzewodowej, obrazu 3D. Natomiast na plus zasługuje matryca laserowa, która zapewnia nam obraz ostry jak żyleta.