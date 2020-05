Po raz kolejny, amerykański rząd zaostrzył ograniczenia dla chińskiego giganta. Tym razem trafiło na procesory i jego producenta. Rozwiazanie nadeszło natychmiast – sojusz MediaTek i Huawei rozwiąże kolejne problemy.

Już od dłuższego czasu, Amerykanie próbowali odebrać możliwość produkcji procesorów do smartfonów i innych smart urządzeń Huawei. Choć produkowali oni swoje układy w fabrykach TSMC, które znajdują się w Chinach, korzystają z amerykańskich maszyn i technologii. Huawei bardzo szybko podjął działania i zaczął przenosić produkcję do SMIC, której sprzęt nie jest aż tak zaawansowany, technologia stoi na niższym poziomie.

Najnowszym sojusznikiem Huawei’a okazał się MediaTek. Dzięki temu partnerstwu produkcja smartfonów chińskiego producenta nie zatrzyma się i MediaTek bardzo się rozwinie. Jeszcze jakiś czas temu, były to układy na które ludzie patrzyli krzywo, lecz przez kilka ostatnich lat dokonali dużego postępu. Sam teraz testuję smartfon’a na ich układzie i muszę przyznać, że mimo chwilowego przejścia z ostatniego iPhone’a, nie zauważyłem uskoku na wydajności mimo znacznej różnicy w cenie. Teraz, przez następne lata, będziemy mieli okazje obserwować co przyniesie nam to partnerstwo. Już w zeszłym roku Huawei mówił o swoich planach wprowadzenia pierwszego na świecie chip’a z układem sześcionanometrowym w 2020 roku. Czy to się uda? Zobaczymy już podczas premiery najnowszych Mate’ów.