W obecnym czasie producenci smartfonów mają spore problemy z powodu obniżenia sprzedaży na świecie. Pomimo tego na rynek muszą trafiać nowe modele, które wprowadzają kolejne nowości. Takim właśnie ma być nowy flagowiec od chińskiej firmy Vivo.

W 2020 roku obowiązkowym punktem każdego flagowca stało się podwyższona częstotliwość odświeżania ekranu – standardem stało się 90 Hz, lecz nietrudno znaleźć modele ze 120 Hz odświeżaniem. Kwestia aparatów jest dość indywidualna – większość flagowców posiada przynajmniej 3 obiektywy, zaakcentowane charakterystyczną „wyspą”. Kombinacje poszczególnych modułów znajdziemy różne, lecz najnowszą może niedługo zaprezentować chińska marka Vivo.

Najnowszymi flagowcami chińskiego giganta mają być modele X50 i X50 Pro. Na pierwszy rzut oka będą one kolejnymi flagowcami z dość powtarzalną specyfikacją. Front zostanie pokryty dużym wyświetlaczem z niewielkimi ramkami, delikatnie grubszym podbródkiem, a w lewym górym rogu znajdziemy otwór na pojedynczy aparat do selfie. Częstotliwość odświeżania ekranów ma wynosić najpewniej 90 Hz. W wersji Pro ekran ma być także zakrzywiony na bokach.

Najciekawszym elementem smartfonów, a w szczególności modeli Pro, ma być aparat. W obu wersjach znajdziemy poczwórny zestaw obiektywów, lecz najciekawszą funkcję otrzyma X50 Pro. Główną matrycą będzie tutaj Samsung ISOCELL GN1 o rozdzielczości 48 bądź 50 Mpx. Najciekawsza będzie jednak nowa technologia jego stabilizacji – obiektyw będzie mógł się obracać na boki. System ten będzie podobny do efektów uzyskanych za pomocą gimbala. Taka technologia wymusiła spory rozmiar obiektywu, co widać na renderach. Jeżeli taki pomysł trafi na rynek, Vivo może posiadać najlepiej stabilizowany obiektyw z ciekawymi opcjami fotografii. Do modelu Pro trafi także obiektyw peryskopowy z bezstratnym 60x zoomem.

Oba modele mają zadebiutować na rynku 1 czerwca. Dostępne mają być trzy wersje kolorystyczne – szary, biały lub opalowy, a także różowy.

Nowa technologia przypominająca gimbala może się stać ogromnym sukcesem marki Vivo. Pozostaje nam poczekać do czerwca na premierę tych modeli.

Źródło: gsmarena.com, YouTube.com