Nie będzie już OnePlus’a McLaren Edition

OnePlus w swojej historii wydał na rynek kilka limitowanych edycji swoich smartfonów. Były to na przykład OnePlus 5T Star Wars: The Last Jedi Edition, OnePlus 6 Marvel Avengers Edition czy OnePlus 6T McLaren Edition. Wszystkie edycje pojawiły się w limitowanej ilości sztuk, chociaż ta ostatnia powróciła rok później w nowym wydaniu oraz na nowszym modelu – OnePlus 7T Pro.

Były one efektem współpracy chińskiego producenta smartfonów i brytyjskiego producenta samochodów w roku 2018 i 2019. Różniły się one od standardowych modeli ilością pamięci operacyjnej, pudełkiem, zestawem, a także designem. Oba modele jasno nawiązują stylistyką do samochodów brytyjskiej marki. McLaren’owy 6T posiada wzór przypominający włókno węglowe i akcent w kolorze Papaya Orange, z którego znane są samochody McLaren’a. OnePlus 7T Pro McLaren Edition zdobią rozpraszające światło wzory i ponownie akcenty kolorystyczne charakterystyczne dla McLaren’a.

Niestety wygląda na to, że kupiony przeze mnie 7T Pro McLaren Edition mógł być drugim i ostatnim McLaren’em w rodzinie OnePlus’a. To znaczy… jeśli liczymy tylko te, które trafiły na rynek, bo na targach CES 2020 zaprezentowano OnePlus Concept One. Pokryty skórą w kolorze Papaya Orange smartfon z logo McLaren’a stanowił wówczas tylko pokaz technologicznych możliwości. Kilka dni temu zauważono, że marka OnePlus nie znajduje się już na stronie z partnerami McLaren’a w sezonie 2020 Formuły 1. Archiwalne wersje strony McLaren’a wskazują na to, że OnePlus znajdował się na liście partnerów do 29 marca 2020. Oznacza to, że OnePlus 8T Pro najprawdopodobniej nie pojawi się w edycji z akcentami Papaya Orange.

Niewykluczone, że chińczycy postawią na inną markę która stworzy z nimi limitowaną edycję nadchodzącego w październiku flagowca. Chodzą też pogłoski mówiące, że październikowe flagowce z literą T miały się tym razem w ogóle nie pojawić. Do października mamy jeszcze sporo czasu, kto wie co ci chińczycy wymyślą? A jak wam się podobały smartfony projektowane z McLaren’em?