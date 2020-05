Dzisiejsze smartfony w zestawie posiadają najcześciej gumowe etui lub/i niskiej jakości słuchawki. Do słuchania muzyki użytkownicy najcześciej korzystają jednak z własnych słuchawek dokupionych osobno. W przypadku iPhone’ów nastąpić może tutaj zmiana.

W obecnych czasach standardem stają się słuchawki bezprzewodowe, które podłączamy za pomocą technologii Bluetooth. Jest to lepszy wybór niż szukanie słuchawek dołączonych do smartfona – najczęściej albo ich nie zastaniemy, albo są one lichej jakości. Inaczej jest jednak w przypadku smartfonów od Apple – dołączone do iPhone’ów EarPods’s są dość lubiane przez użytkowników. Sam osobiście nie mam do nich zastrzeżeń – mają one ładną barwę, słychać tutaj także dużo niskich tonów. Niedługo jednak wyposażenie smartfonów od Apple może ulec zmianie.

Najnowsze wieści pochodzą od znanego analityka Ming-Chi Kuo. Apple w najnowszej generacji iPhone’ów zamierza zmienić zestaw akcesoriów dołączanych do smartfonów. Aktualnie są dwie wersje poczynań producenta z Cupertino – Kuo przepowiada niestety tą mniej optymistyczną. Według analityka producent zamierza usunąć EarPods z zestawu sprzedażowego nowych iPhone’ów 12. Ten ruch ma wpłynąć na zwiększenie sprzedaży AirPods’ów – producentowi może na tym zależeć, gdyż nie zamierza w tym roku prezentować nowej generacji słuchawek.

Jest jednak drugi scenariusz, który zostałby na pewno ciepło przyjęty przez klientów. Sugeruje on, iż Apple zacznie dołączać do nowych iPhone’ów bezprzewodowe słuchawki AirPods. Patrząc na pazerność producenta w pierwszą opcję jestem w stanie uwierzyć, tak tutaj ciężko mi uwierzyć w taką dobroduszność.

Nie wiadomo również jakich konkretnie modeli ma dotyczyć wyżej wymieniona zmiana podstawowego zestawu sprzedażowego. Do czasu wydania iPhone’ów Xs, Xs Max i Xr producent dodawał do zestawu przejściówkę z MiniJack na Lightning. W 2018 roku ten gadżet został usunięty. Niestety, stało się tak również w starszych modelach – mój iPhone 7 takowej przejściówki nie posiadał, a przecież to właśnie od modeli z cyfrą 7 była ona dodawana. Brak słuchawek w starszych modelach byłby przykrą oszczędnością.

Apple nie bez powodu liczy na zwiększenie sprzedaży słuchawek AirPods. Ku wielkiemu zdziwieniu, bardziej popularna jest obecnie wersja AirPods Pro. Producent planuje odświeżyć bazowy model dopiero w 2021 roku, a do tego czasu chciałby opróżnić magazyny. Usunięcie słuchawek z zestawu mogłoby spowodować wybór podstawowych AirPods.

Nie jestem absolutnie zwolennikiem usunięcia słuchawek z zestawu – przy tak wysokich cenach byłaby to żenująca pazerność. We wrześniu przekonamy się czy producent poczynił zmiany.

Źródło: gsmarena.com