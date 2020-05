Wraz z premierą najdroższą z tegorocznych galaktyk producent zaprezentował 100 krotne przybliżenie cyfrowe. Tak chwalił ten feature, że aż musiał zapisać “space zoom 100x” na wyspie aparatów. Funkcja okazała się totalnie bezużyteczna, dlatego w najnowszym Note nie będzie tej opcji.

Ostatnio w internecie pojawiły się zdjęcia schematu obudowy telefonu, prezentujące zeszłoroczny otwór w ekranie umiejscowiony na środku ekranu, oraz wzorowaną poprzednikiem wyspę na aparaty, chociaż nieco większą.

Jest to oczywiście bardzo wczesny i niepotwierdzony wygląd, chociaż pochodzi z wiarygodnego źródła.

W kwestii aparatów, według popularnego Samsungowego “wyciekacza”, seria Galaxy Note 20 nie otrzyma 100 – krotnego przybliżenia z Galaxy S20 Ultra, które jak wiadomo nie było zbytnio użyteczne – posiada też dużą wadę. Autofocus często miał problem z ustawieniem ostrości w przypadku teleobiektywu.

Note20 series no longer retains 100X zoom function — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

Producent zdecydował się zastosować mniejszy obiektyw tele żeby całkowicie rozwiązać problem autofocus’a.

Możliwa specyfikacja urządzenia

W technicznym aspekcie smartfonów – Galaxy Note 20 + będzie miał mniejszą niż najdroższa galaktyka z serii S baterię. 4500 mAh zamiast 5000 MAh oraz 108 Mpx obiektyw główny. Tańszy – Note 20 to ogniwo na poziomie 4000 mAh oraz aparat główny 12 Mpx, jak to było w przypadku S20/ S20+. Ekrany pod względem wielkości prawdopodobnie pozostaną w podobnych wielkościach co poprzednicy, chociaż na wzór tegorocznych flagowców będą one odświeżane na poziomie 120Hz. Urządzenie ma być napędzane poprawionym w kwestii zarządzania energią Exynosem 992 z wsparciem 16 GB pamięci operacyjnej. Spodziewamy się też implementacji skanera lini papilarnych pod ekranem Qualcomm 3D sonic max. Ma mieć on zdecydowanie większą powierzchnię, oraz być zdecydowanie wydajniejszy.

Premiera smartfonów będzie w okolicy sierpnia, sprzedaż – sierpień, wrzesień ceny poznamy podczas oficjalnej prezentacji urządzeń.