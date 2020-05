Submarka firmy Xiaomi jeszcze w tym miesiącu ma zaprezentować tegorocznego budżetowca Redmi 9. Będzie to bardzo opłacalny smartfon, duże ogniwo, 4 obiektywy, wydajny procesor wspierany sporą ilością pamięci RAM.



Redmi 9, ma być zarówno budżetową jak i opłacalną (przynajmniej na papierze) opcją od chińskiego producenta. M2004J19G to nazwa kodowa, która została ujawniona przez FCC.

Prawdopodobna Specyfikacja Xiaomi Redmi 9



Według wcześniejszych informacji smartfon miałby działać na systemie Android 10 z nakładką od Xiaomi MIUI w wersji 11, napędzany przez procesor MediaTek Helio G70 lub też G80 wykonany w 12 nanometrowej litografii, złożony z 2 rdzeni Cortex-A75 2.0 GHz i 6 rdzeni Cortex-A55 1.7 GHz (1,8 w przypadku G80) z grafiką Mali-G52, wspierany 3 lub 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB pojemności na dane z możliwością rozbudowy o kartę microSD. Ostatnie przecieki potwierdziły że bateria będzie naprawdę duża, aż 5000mAh. Wyświetlacz to prawdopodobnie 6.22 calowy (aż do 6.6”) IPS w rozdzielczości HD+ przy proporcjach 20:9 chroniony przez corning gorilla glass 5. W kwestii zagospodarowania przedniego panelu możemy spekulować – czy producent zastosuje otwór w ekranie jak w przypadku Redmi Note 9/9 pro, czy zostanie przy ubiegłorocznym wcięciu w kształcie kropli, niemniej jednak myślę, że otwór jest bardziej prawdopodobny. Plecki i ramka to prawdopodobnie standardowy plastik. Z tyłu zdecydowanie rewolucja, gdyż Redmi 9 może dostać aż 4 obiektywy w pozycji wertykalnej – główny (13 Mpx), szerokokątny (8 Mpx), makro (5 Mpx) oraz czujnik TOF (2Mpx). Taki zestaw w tanim telefonie byłby niemalże gwarancją fenomenalnej sprzedaży.



Poprzednik był wyposażony w czytnik linii papilarnych na pleckach, więc możemy oczekiwać tego też w redmi 9.



W kwestii łączności możemy być pewni o dwuzakresowym Wi-Fi, Bluetooth 5.0, modem 4G z obsługą dual sim, standardowo w tej klasie ujrzymy też port Jack 3.5mm. Co do modułu NFC, który byłby w wielu przypadkach decydującą opcją czy ktoś decyduje się na zakup telefonu, możemy tylko spekulować, chociaż chiński producent coraz chętniej sięga po to rozwiązanie w urządzaniach sprzedawanych na rynku europejskim.



Jeżeli producent pozostanie w cenie podobnej do poprzednika (Redmi 8 kosztował na start 500 zł) zanosi się na to, że smartfon będzie hitem w sprzedaży w Polsce.