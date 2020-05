Barierę Full HD przekroczą tym razem wszystkie modele

Apple jest firmą, która jest najbardziej chętna na kupowanie ekranów OLED Samsunga, amerykański gigant wykupuje je w największych ilościach. Mimo to, ekrany nie trafiały dotychczas do wszystkich modeli iPhone’ów. Na szczęście może się to zmienić w tym roku.

Pojawił się przeciek ponownie potwierdzający obecność ekranów OLED we wszystkich 4 tegorocznych modelach – tych mniej i bardziej flagowych. Ponadto nowy przeciek zawiera informacje o rozdzielczościach ekranów w nadchodzących iPhone’ach. Wygląda na to, że tym razem poza typem ekranu, lepsza rozdzielczość, bo nareszcie magiczny/żałosny (niepotrzebne skreślić) próg 1080p będzie przekroczony przez każdy model.

Do tej pory wyższe rozdzielczości i ekrany OLED znalazły się tylko w tych lepszych bezramkowych modelach takich jak:

iPhone X – 1125 x 2436px (463 ppi) – 5,8″

– 1125 x 2436px (463 ppi) – 5,8″ iPhone XS – 1125 x 2436px (459 ppi) – 5.85″

– 1125 x 2436px (459 ppi) – 5.85″ iPhone XS Max -1242 x 2688px (458 ppi) – 6.46″

-1242 x 2688px (458 ppi) – 6.46″ iPhone 11 Pro – 1125 x 2436px (463 ppi) – 5.8″

– 1125 x 2436px (463 ppi) – 5.8″ iPhone 11 Pro Max – 1242 x 2688px (456 ppi) – 6.5″

Takim ekranom nie można niczego zarzucić, może z wyjątkiem notcha, który bądź co bądź nie jest ekranem, a jego brakiem. Z kolei w modelach tańszych Apple zdecydowało się użyć ekranów LCD z ppi na takim samym poziomie jak w modelach z przyciskiem bez plusa:

iPhone 8 – 750 x 1334px (326 ppi) – 4.7″ (dla porównania)

– 750 x 1334px (326 ppi) – 4.7″ (dla porównania) iPhone XR – 828 x 1792px (326 ppi) – 6.06″

– 828 x 1792px (326 ppi) – 6.06″ iPhone 11 – 828 x 1792px (324 ppi) – 6.1″

Jak już wiadomo z wcześniejszych przecieków, iPhone’ów serii 12 ma być aż 4. Każdy będzie posiadał ekran OLED i ppi większe niż 450, a dokładniejsze dane prezentują się tak:

iPhone 12 – 2340×1080px (475 ppi) – 5,4″ – OLED od Samsunga

– 2340×1080px (475 ppi) – 5,4″ – OLED od Samsunga iPhone 12 Max – 2532×1170px (460 ppi) – 6,1″ – OLED od BOE lub LG

– 2532×1170px (460 ppi) – 6,1″ – OLED od BOE lub LG iPhone 12 Pro – 2532×1170px (460 ppi) – 6,1″ – OLED od Samsunga

– 2532×1170px (460 ppi) – 6,1″ – OLED od Samsunga iPhone 12 Pro Max – 2778×1284px (458 ppi) – 6,7″ – OLED od Samsunga

Nowe iPhone’y ukażą się standardowo we wrześniu, wtedy się dowiemy czy przecieki okazały się być prawdziwe, choć już wiemy, że są bardzo prawdopodobne.